Le PM Pham Minh Chinh rencontre le ministre de l’Agriculture du Brésil

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a affirmé que les deux pays disposent d’un grand potentiel pour développer la coopération agricole, reposant sur la complémentarité de leurs atouts, de vastes marchés et la perspective d’être prochainement reliés par des accords de libre-échange.

Il s’est dit convaincu que cette visite ouvrirait une nouvelle ère pour la coopération agricole bilatérale et ferait de ce secteur un domaine de percée dans les relations entre les deux pays.

Le Premier ministre a proposé la création d’un groupe de travail commun entre les deux ministères de l’Agriculture afin de mettre en œuvre les engagements de haut niveau, notamment : l’élargissement de l’accès au marché pour les produits agricoles phares de chaque pays ; la promotion des investissements agricoles sur place ; l’établissement d’un partenariat pour la production et la consommation de café, avec la création d’une marque commune Vietnam-Brésil ; la mise en place d’un partenariat sur la sécurité alimentaire, dans lequel le Vietnam fournirait du riz au Brésil.

Le ministre Carlos Fávaro a salué l’importance croissante des produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale et souhaité approfondir la coopération agricole bilatérale, pilier du partenariat stratégique récemment établi.

Photo : VNA/CVN

Le ministre a affirmé sa détermination à mettre en œuvre efficacement les engagements et les directives des dirigeants des deux pays, en transformant l’amitié et le potentiel en résultats concrets. Il s’est dit prêt à échanger une liste de produits phares avec la partie vietnamienne pour définir ensemble une feuille de route d’ouverture des marchés aux produits agricoles.

Le ministre a également exprimé son souhait de renforcer les liens entre les entreprises agricoles des deux pays, de bâtir un partenariat commercial et d’investissement complémentaire dans les chaînes de production, d’échanger et de transférer des équipements et technologies de production et de transformation, afin d’améliorer la productivité et la qualité des produits agricoles.

Les deux parties ont convenu de mettre rapidement en œuvre les étapes convenues, afin de répondre aux attentes et au potentiel de coopération agricole entre le Vietnam et le Brésil, contribuant ainsi à leur partenariat stratégique.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre Carlos Fávaro ont assisté à la cérémonie marquant l’exportation vers le Vietnam du premier conteneur de bœuf brésilien. Le Premier ministre a affirmé que cet événement, ainsi que l’exportation simultanée par le Vietnam de pangasius et de tilapia vers le Brésil, témoignent de la coopération agricole étroite, fiable et mutuellement bénéfique entre les deux pays, et créent un élan pour renforcer encore davantage cette coopération dans l’avenir.

VNA/CVN