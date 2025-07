PIB : le Vietnam atteint un sommet de croissance semestrielle inédit depuis dix ans

L'économie vietnamienne a enregistré sa meilleure performance depuis plus d'une décennie, avec une croissance de 7,52% du Produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2025, soit le taux le plus élevé depuis 2011, selon l'Office national des statistiques (ONS) relevant du ministère des Finances.

Lors d’une conférence de presse tenue à Hanoï le 5 juillet, la directrice de l’ONS, Nguyên Thi Huong, a salué ce résultat comme le reflet des efforts déterminés et concertés de l’ensemble du système politique pour mettre en œuvre les politiques de développement socio-économique, malgré un contexte régional et mondial instable.

Croissance généralisée dans tous les secteurs

En détail, la croissance du PIB par secteur se répartit comme suit : Agriculture, sylviculture et pêche/aquaculture : +3,84%, contribuant à 5,59% de la croissance globale. Industrie et construction : +8,33%, représentant 42,4% de la croissance. Services : +8,14%, apportant 52,21% de la croissance totale.

Le secteur agricole a maintenu une croissance stable, répondant à la fois aux besoins intérieurs et à la demande d’exportation. La valeur ajoutée de l'agriculture a augmenté de 3,51%, celle de la sylviculture de 7,42% (bien que son poids dans l’économie reste limité), et celle de la pêche/aquaculture de 4,21%.

Le secteur de l’industrie et de la construction a connu une nette accélération. L’indice de la production industrielle a augmenté de 8,07% sur un an, tiré par la transformation et fabrication, moteur principal de l’économie, qui a progressé de 10,11%.

Le secteur de la production et de la distribution d’électricité a crû de 4,2%, tandis que l’approvisionnement en eau et la gestion des déchets ont progressé de 7,3%. Le secteur de la construction s’est particulièrement distingué avec une hausse de 9,62%, soit son meilleur taux semestriel depuis 2011. Seul le secteur minier s’est contracté, avec une baisse de 4,25%.

Dynamisme du secteur tertiaire

Le secteur des services a également enregistré une forte croissance dans tous les sous-domaines : commerce de gros et de détail : +7,03% ; transport et entreposage : +9,82% ; finances, banques et assurances : +6,53% ; hôtellerie-restauration : +10,46%.

Dans le cadre de la réforme administrative en cours, les services publics ont connu une croissance notable : les services administratifs et de soutien ont progressé de 14,58%.

Les activités liées au Parti, aux organisations sociopolitiques, à la gestion de l’État, à la sécurité nationale et à la défense, ainsi qu’à la protection sociale obligatoire, ont crû de 13,09%.

La répartition du PIB par secteur pour les six premiers mois de l’année 2025 est la suivante : agriculture, sylviculture et pêche : 11,28% ; industrie et construction : 36,96% ; services : 43,40% ; impôts nets des subventions sur les produits : 8,36%.

