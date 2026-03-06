Le Vietnam affiche un déficit commercial de près de 3 milliards de dollars

Au cours des deux premiers mois de l’année 2026, le commerce extérieur a atteint 155,7 milliards de dollars, soit une progression de 22,2% par rapport à la même période de 2025.

Ces données figurent dans le rapport sur la situation socio-économique de février 2026 publié le 6 mars par l’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances. Malgré cette forte dynamique commerciale, la balance commerciale est restée déficitaire, avec un déficit estimé à 2,98 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

S’agissant des exportations, elles se sont établies à 76,36 milliards de dollars, en hausse de 18,3 % sur un an. Parmi les produits exportés, treize groupes de marchandises ont dépassé le seuil d’un milliard de dollars, dont quatre ont généré plus de 5 milliards chacun.

En termes de structure, les produits industriels manufacturés dominent largement les exportations, avec 68,55 milliards de dollars, soit 89,8% du total. Ils sont suivis par les produits agricoles et forestiers, qui s’élèvent à 5,8 milliards de dollars (7,6%), tandis que les produits aquatiques atteignent 1,72 milliard de dollars (2,2%). Les combustibles et minéraux ne représentent que 0,29 milliard de dollars, soit 0,4%.

Parallèlement, les importations ont totalisé 79,34 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 26,3% en glissement annuel. Parmi les marchandises importées, seize groupes ont franchi le seuil du milliard de dollars, dont deux dépassent les 5 milliards de dollars.

En termes de structure des importations, au cours des deux premiers mois de 2026, les biens de production ont atteint 74,67 milliards de dollars, représentant 94,1% du total. Dans ce groupe, les machines, équipements et pièces détachées ont compté pour 56,0%, tandis que les matières premières, combustibles et matériaux ont représenté 38,1%. Les biens de consommation ont, quant à eux, atteint 4,67 milliards de dollars, soit 5,9%.

Les États-Unis étaient le premier débouché des exportations vietnamiennes, avec un montant de 23,8 milliards de dollars. À l’inverse, la Chine était le principal fournisseur du Vietnam, avec 31,9 milliards de dollars.

Afin de stimuler les exportations, la directrice générale de l’Office national des statistiques, Nguyen Thi Huong, a recommandé au gouvernement de mettre en œuvre efficacement des mesures de promotion commerciale, d’élargir et de diversifier les chaînes d’approvisionnement, de production et les marchés d’exportation, tout en améliorant la qualité des produits et en renforçant l’intégration du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Elle a également appelé à exploiter pleinement les opportunités offertes par les accords de libre-échange, à consolider les exportations vers les marchés clés et à développer de nouveaux marchés potentiels, notamment halal, en Amérique latine et en Afrique, afin de maintenir un excédent commercial durable.

Parallèlement, il convient de fournir des informations et d’aider les entreprises à se conformer aux nouvelles normes des marchés d’exportation, tout en les soutenant dans les affaires antidumping. Il est également nécessaire de faciliter leur accès aux financements et aux technologies avancées afin d’améliorer la qualité et la valeur des produits, d’élargir les débouchés et de stimuler les exportations.

VNA/CVN