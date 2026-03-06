Le Brésil, le premier importateur de tilapia vietnamien

Le mois de janvier 2026 a marqué un tournant majeur pour la filière du tilapia vietnamien, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 15 millions de dollars, soit une croissance fulgurante de 334% par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans un contexte de mutations du marché mondial, le Brésil a créé la surprise en détrônant les États-Unis pour devenir le premier client de ce produit.

Concrètement, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le marché brésilien a enregistré une percée spectaculaire avec une valeur d'importation s'élevant à 8 millions de dollars, représentant 56% des parts de marché totales à l'exportation du Vietnam.

Cette progression s'explique principalement par la tendance des consommateurs sud-américains à privilégier les filets de poisson ou les morceaux découpés pour la cuisine familiale.

Profitant de cet avantage sur les produits bruts, les entreprises vietnamiennes ont su s'implanter rapidement et conquérir le marché brésilien. Parallèlement, les États-Unis ont reculé au deuxième rang avec un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars (21% du total).

Bien que ce chiffre soit en légère baisse par rapport à décembre 2025, les experts estiment qu'il s'agit d'un ajustement saisonnier. Après une période de forte consommation pour les fêtes de fin d'année, la demande américaine marque un temps d'arrêt temporaire tout en conservant une base solide.

Outre ces deux piliers, d'autres régions affichent également des chiffres impressionnants. Le Moyen-Orient a atteint près d'un million de dollars, bondissant de 1239% sur un an, tandis que le marché de l'Union européenne (UE) a progressé de 276%. Une distinction nette dans les goûts se dessine : les consommateurs aux États-Unis et dans l'UE s'orientent davantage vers des produits à haute valeur ajoutée, privilégiant la commodité, contrairement aux habitudes de consommation de produits bruts au Brésil.

Toutefois, les perspectives d'avenir restent semées d'embûches, notamment en raison de la pression concurrentielle aux États-Unis suite à l'application d'une taxe compensatoire de 10%. Le tilapia en provenance de Chine et du Brésil devrait faire un retour en force, pesant lourdement sur les parts de marché du Vietnam. Pour s'adapter, la VASEP recommande à la filière vietnamienne de se concentrer sur l'amélioration des normes de durabilité et de promouvoir les produits transformés afin de séduire une clientèle plus jeune et de consolider durablement sa marque sur la scène internationale.

Texte et photo : Truong Giang/CVN