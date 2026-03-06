Une promotion d’Ethiopian Airlines pour ses 80 ans

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Éthiopie et du 80ᵉ anniversaire d’Ethiopian Airlines, la compagnie lance une offre promotionnelle pouvant atteindre 25%, tout en renforçant la connectivité aérienne entre les deux pays.

Photo : Ethiopian Airlines/CVN

L’année 2026 marque le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Éthiopie (23 février 1976 - 23 février 2026), un jalon important dans l’histoire de la coopération bilatérale. Dans ce contexte, Ethiopian Airlines confirme son rôle de passerelle aérienne stratégique, contribuant au développement des échanges commerciaux, du tourisme et des interactions économiques et culturelles entre les deux nations.

Parallèlement à cet anniversaire diplomatique, l’année 2026 correspond également au 80ᵉ anniversaire de la création d’Ethiopian Airlines (1946-2026). À cette occasion, la compagnie met en place une promotion pouvant atteindre 25%, destinée à remercier sa clientèle au Vietnam.

Cette offre s’applique aux billets émis dès maintenant et jusqu’au 15 mars 2026, pour des voyages effectués avant le 31 mars 2026. Elle concerne les itinéraires au départ de Hanoï vers les destinations opérées directement par Ethiopian Airlines. La réduction est valable aussi bien pour la classe Économie (Economy Class) que pour la classe Affaires (Cloud Nine), à condition que les billets soient réservés sur le site officiel de la compagnie ou via son application mobile.

Le Vietnam, un marché stratégique en Asie du Sud-Est

Selon M. Leulseged Desalegn, directeur régional d’Ethiopian Airlines au Vietnam, l’aviation joue un rôle bien plus large que le simple transport.

"Nous sommes convaincus que l’aviation ne relie pas seulement des destinations, mais aussi des personnes, des cultures et des opportunités de coopération. Le marché vietnamien occupe une place importante dans la stratégie de développement d’Ethiopian Airlines en Asie du Sud-Est", a-t-il déclaré.

Photo : Ethiopian Airlines/CVN

Le responsable a également indiqué qu’au-delà de cette réduction de 25%, la compagnie prévoit de lancer, dans les prochains mois, d’autres programmes promotionnels et initiatives spécialement destinés au marché vietnamien.

Depuis l’ouverture officielle de la ligne reliant Addis-Abeba à Hanoï le 10 juillet 2025, Ethiopian Airlines exploite actuellement quatre vols passagers hebdomadaires ainsi qu’un vol cargo dédié entre les deux capitales. Grâce à son réseau mondial comprenant 145 destinations, la compagnie assure la connexion du Vietnam avec l’Afrique, l’Europe, les Amériques et le Moyen-Orient, répondant aux besoins croissants des voyageurs d’affaires comme des touristes.

Dotée d’une flotte moderne et d’un service répondant aux standards internationaux, Ethiopian Airlines a été distinguée par Skytrax comme "Meilleure compagnie aérienne d’Afrique" pendant huit années consécutives. Après huit décennies de développement, la compagnie poursuit l’expansion de son réseau et l’amélioration de l’expérience passager, consolidant sa réputation parmi les transporteurs les plus fiables sur les liaisons intercontinentales.

Thao Nguyên/CVN