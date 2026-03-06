Les menaces d’intrusion saline s’amplifient dans le Sud et le Centre

Alors que la saison sèche s’intensifie, l’intrusion d’eau salée s’étend plus profondément dans les systèmes fluviaux du delta du Mékong et menace également l’irrigation dans le Centre, selon le Département de la gestion des ressources en eau du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

>> Hô Chi Minh-Ville : l'intrusion saline atteint des sommets

>> Le PM appelle à agir face à l'intrusion saline dans le delta du Mékong et à Hô Chi Minh-Ville

>> Plus de 10.000 personnes bénéficient d'un meilleur accès à l'eau et d'une vie plus stable

Dans le delta du Mékong, l’intrusion devrait s’intensifier ce mois-ci lors des marées hautes, avec une salinité de quatre grammes par litre pénétrant jusqu’à 60 km dans les embouchures des fleuves. Dans le système fluvial du delta du Vàm Co, notamment les rivières Vàm Co Dông et Vàm Co Tây, la salinité devrait atteindre quatre grammes par litre et s’étendre sur 55 à 60 kilomètres à l’intérieur des terres, soit cinq à sept kilomètres de moins que l’an dernier.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales ont été invitées à gérer proactivement les ouvrages d’irrigation et à stocker l’eau douce afin de garantir un approvisionnement suffisant pour l’agriculture et les besoins domestiques pendant la période de sécheresse la plus intense.

Lors des marées hautes, la salinité pourrait affecter la prise d’eau des ouvrages d’irrigation situés entre 45 et 55 kilomètres de la mer.

Le système d’écluses de Cai Lon - Cai Be, le plus important du delta, a permis de contrôler efficacement l’intrusion d’eau salée.

Les autorités locales élaborent des plans d’intervention et mettent en œuvre des mesures structurelles et non structurelles pour faire face à la salinité.

Elles conseillent également aux populations locales d’adapter leurs calendriers agricoles afin de limiter les pertes.

Les provinces et Cân Tho stockent de l’eau douce lorsque les niveaux de salinité sont faibles, draguent les canaux et réparent les ouvrages d’irrigation endommagés.

Risques de sécheresse

Ailleurs, dans le Sud-Est du pays, les localités entrent dans la période de sécheresse la plus intense. Selon le Département de la gestion des ressources en eau, le niveau des réservoirs devrait chuter à 61% de leur capacité d’ici la fin du mois.

Compte tenu des niveaux d’eau actuels et des précipitations attendues, les réserves devraient être suffisantes pour répondre aux besoins de la campagne hiver-printemps 2025-2026.

Cependant, les vagues de chaleur généralisées prévues à partir de mars et s’intensifiant en avril pourraient accroître le risque de pénuries d’eau au niveau des petits ouvrages d’irrigation et dans les zones non irriguées.

Dans la région côtière du Centre-Sud et des Hauts Plateaux du Centre, les localités côtières du Centre-Sud ont planté 354.600 ha de cultures annuelles pour la campagne hiver-printemps (229.600 ha de riz et 125.000 ha d’autres cultures annuelles), ainsi que 51.000 hectares d’arbres pérennes.

Dans les Hauts Plateaux du Centre, environ 224.400 hectares de cultures annuelles ont été plantés (96.100 hectares de riz et 128.300 hectares d’autres cultures), ainsi que plus de 884 000 hectares d’arbres pérennes.

L’intrusion d’eau salée dans la rivière Vinh Diên, dans le bassin de Vu Gia – Thu Bôn, a provoqué une hausse de la salinité jusqu’à 5,8 grammes par litre à la station de pompage de Tu Câu, dépassant ainsi le seuil autorisé de 5 grammes.

Le Département de la gestion des ressources en eau a averti que, sans mesures anti-salinité prises rapidement, la poursuite de la hausse ce mois-ci pourrait contraindre la station de pompage de Tu Câu et d’autres stations sur la rivière Vinh Diên à interrompre leurs activités.

Cette situation affectera directement plus de 2.000 hectares de terres agricoles et l’approvisionnement en eau de l’usine de traitement des eaux de Hôi An.

Dans la plupart des autres régions, l’approvisionnement en eau devrait être suffisant.

VNA/CVN