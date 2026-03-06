L'opérateur VinaPhone sacré meilleur réseau 5G d'Asie du Sud-Est

Lors du Mobile World Congress (Congrès mondial du mobile - MWC) 2026, Ookla a officiellement décerné, le 3 mars, à VinaPhone le titre de meilleur réseau 5G de la région. L'opérateur mobile, appartenant au Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), devance des géants tels que Singtel et Unifi, confirmant ainsi la montée en puissance technologique fulgurante du Vietnam.

Le prix "Best 5G Network Award in Vietnam and SEA" (Meilleur réseau 5G au Vietnam et en Asie du Sud-Est) a été remis à VinaPhone le 3 mars dernier à Barcelone, en Espagne, dans le cadre du salon MWC 2026. Cette distinction émane d'Ookla, leader mondial du diagnostic Internet, dont l'outil Speedtest fait référence auprès de centaines de millions d'utilisateurs. Fondée en 2006 aux États-Unis, l’entreprise se distingue par son indépendance et l’exploitation de données massives issues de milliards de tests annuels, garantissant une analyse transparente et rigoureuse de la performance réseau par région et par appareil.

Pour évaluer la qualité de la 5G, Ookla s'appuie sur le "Speedtest Connectivity Score". Cet indice repose sur trois piliers fondamentaux : le score de vitesse (50% de la note globale), la fluidité de la navigation web (25%) et la qualité du streaming vidéo (25%).

Une performance technique qui bouscule la hiérarchie régionale

Selon les relevés effectués au cours du second semestre 2025, VinaPhone a obtenu un score de 83,6 points. Ce résultat place l'opérateur vietnamien devant Singtel (Singapour), qui affiche 83 points, ainsi que devant d'autres acteurs majeurs tels qu'Unifi (Malaisie) et AIS (Thaïlande).

"Notre méthodologie de test garantit que ce prix est une preuve objective de la performance supérieure de VinaPhone sur le marché", a déclaré Stephen Bye, président et directeur général d’Ookla.

Il ne s'agit pas d'un succès isolé pour les télécoms vietnamiennes. En août dernier, VinaPhone s'était déjà classé deuxième mondial en termes de vitesse 5G selon Ookla, tandis que Viettel figurait parmi les trois réseaux mobiles les plus rapides au monde.

D’après les récentes études de marché, plus de 70% du trafic de données mobiles est aujourd’hui concentré sur la vidéo, les réseaux sociaux et les plateformes de contenus numériques. Ainsi, VinaPhone déploie une 5G offrant des débits 10 à 15 fois supérieurs à la 4G (jusqu'à 1 Gbps). Cette performance cible prioritairement les services gourmands en bande passante comme le streaming HD et le télétravail.

Pour garantir cette qualité, VNPT privilégie l'expérience client au simple volume d'infrastructures. La planification s'appuie sur une analyse prédictive de la densité des utilisateurs afin d'optimiser l'emplacement des stations. Chaque site subit des tests multicouches (gaming, livestream) et bénéficie d'une supervision en temps réel. Grâce à des technologies comme le MIMO et le beamforming, le réseau ajuste sa configuration localement pour assurer une performance maximale et homogène, dépassant ainsi les modèles d'optimisation globale classiques.

Une infrastructure stratégique pour l'avenir numérique

VinaPhone est devenu le deuxième opérateur au Vietnam à commercialiser la 5G fin 2024, emboîtant le pas à Viettel. L'entreprise s’est engagée à faire de la 5G une "infrastructure numérique essentielle", capable de soutenir aussi bien la production industrielle intelligente que le développement intégral des villes intelligentes.

Parallèlement, la maison-mère VNPT a précisé que la planification du réseau radio 5G de VinaPhone repose sur des modèles de prévision de trafic de pointe. Cette stratégie analyse la densité des utilisateurs par zone géographique afin d'optimiser l'emplacement des stations de base, garantissant ainsi une couverture maximale, une capacité accrue et une évolutivité à long terme. Lors du déploiement, chaque station 5G subit des tests multicouches simulant des scénarios réels : accès massif aux données, diffusion en direct (livestream), jeux vidéo en ligne et transmission vidéo haute résolution.

