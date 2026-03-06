Centre financier international : le Vietnam vise le Top 10 en Asie-Pacifique d’ici 2045

Le 6 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a présidé une réunion avec les ministères, agences et localités sur le parachèvement du règlement de fonctionnement et de la stratégie de développement du Centre financier international du Vietnam (CFI), implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, ainsi que sur le programme de travail de son Conseil de direction.

Concernant le règlement de fonctionnement du CFI, le ministère des Finances a indiqué que certaines questions restent en discussion entre les ministères, secteurs et localités, notamment les procédures d’enregistrement et de reconnaissance des membres. La Commission d’État des valeurs mobilières (relevant du ministère des Finances) a proposé de ne pas mettre en place pour l’instant une bourse internationale, tandis que l’organe exécutif du Centre financier à Hô Chi Minh-Ville suggère d’autoriser son établissement au sein du Centre.

Selon le projet de stratégie de développement du CFI pour 2035, avec une vision pour 2045, élaboré par le ministère des Finances, le CFI est un moteur important pour mobiliser, allouer et utiliser efficacement les ressources financières nationales et internationales, contribuant à promouvoir une croissance rapide et durable et à renforcer progressivement la position et le rôle du Vietnam dans le réseau financier régional et mondial.

Un cadre juridique spécifique

Pour la période 2026-2030, la priorité est de parachever un cadre juridique spécifique, un modèle de gouvernance ainsi que des mécanismes de gestion et de supervision se rapprochant des normes internationales avancées, tout en mettant en place les infrastructures financières, numériques, sociales et juridiques essentielles, en lançant à titre pilote certains produits et services financiers prioritaires et en attirant des institutions financières internationales, des fonds d’investissement, des banques de premier plan et des ressources humaines financières de haute qualité.

Pour la période 2031-2035, le Vietnam vise à développer son CFI afin qu’il devienne un centre financier de niveau régional et à l’intégrer dans le groupe des 75 principaux centres financiers mondiaux, le top 25 de la région Asie-Pacifique et le troisième rang au sein de l’ASEAN selon le Global Financial Centres Index (GFCI) ou d’autres indices internationaux équivalents.

À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de disposer d’un centre financier international de premier plan, capable de rivaliser avec les principaux centres financiers mondiaux, et de figurer parmi les 20 premiers au monde et les 10 premiers en Asie-Pacifique, ainsi qu’au deuxième rang au sein de l’ASEAN selon le GFCI ou d’autres indices internationaux équivalents.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a salué les efforts du ministère des Finances et des localités concernées, tout en soulignant la nécessité de poursuivre simultanément le parachèvement du cadre juridique, des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la mise en œuvre d’activités concrètes pour permettre au CFI de contribuer effectivement à l’économie.

Il a demandé à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang d’organiser chaque mois au moins une activité ou un événement concret à annoncer publiquement, et d’accélérer la mise en place de plateformes d’échange.

Concernant la stratégie de développement, le vice-Premier ministre a souligné que les deux villes doivent s’appuyer sur cette stratégie-cadre pour élaborer leurs propres stratégies, lesquelles seront complétées progressivement au fil du temps.

S’agissant des mécanismes et politiques spécifiques, il a indiqué que, pour le personnel des organes exécutifs des deux villes, celles-ci pourront, selon leur situation, appliquer des mécanismes plus favorables que ceux prévus par la réglementation gouvernementale. Les mécanismes du gouvernement constituent un cadre juridique de référence pour les localités.

