Soutien prioritaire aux personnes méritantes avant le 24 juillet

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment demandé aux ministères, agences et localités de redoubler d’efforts pour accélérer la mise en œuvre du programme d’élimination des logements précaires et délabrés à l’échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Une attention particulière est accordée au soutien en matière de logement pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et les familles de martyrs, à achever avant le 24 juillet 2025. Cette directive est précisée dans l’Avis N°367 du 16 juillet 2025 du Bureau gouvernemental, rendant compte des conclusions du Premier ministre lors de la 6e réunion du Comité de pilotage central pour ce programme.

Le chef du gouvernement a souligné que la suppression des logements précaires constitue une mission politique particulièrement importante, porteuse d’une profonde signification humanitaire. Elle reflète l’attention du Parti et de l’État envers le peuple, tout en exprimant la gratitude de la Nation envers les héros, les martyrs et ceux qui se sont engagés pour la révolution.

Au 8 juillet 2025, selon les données actualisées par les localités, plus de 264.000 logements précaires ont été pris en charge à travers le pays, dont près de 230.000 logements achevés et plus de 34.000 en cours de construction. Notamment, 19 des 34 localités concernées ont achevé le soutien au logement pour les trois groupes prioritaires : personnes méritantes, ménages pauvres et bénéficiaires des programmes cibles nationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a salué l'engagement actif du Comité des affaires ethniques et religieuses, des ministères, des autorités locales, des forces armées, ainsi que la participation proactive des entreprises et bienfaiteurs, qui ont contribué de manière significative à l’accélération du programme. Il a particulièrement loué l'implication efficace du ministère de la Défense, du ministère de la Police, de la Banque d'État du Vietnam, des groupes économiques et des donateurs, incarnant l’esprit de solidarité et d’humanité du peuple vietnamien : "les riches aident les pauvres, les moins démunis aident ceux qui le sont davantage", "ne laisser personne de côté".

Le chef du gouvernement a également demandé aux autorités locales d’utiliser de manière proactive les ressources financières temporairement disponibles pour lancer la construction ou la rénovation de logements destinés aux personnes méritantes et aux familles de martyrs, conformément au Télégramme officiel N°84 du 8 juin 2025. Par ailleurs, les comités de pilotage à tous les niveaux doivent être renforcés, les résultats mis à jour quotidiennement sur le logiciel de suivi, en coordination étroite avec le Comité des affaires ethniques et religieuses afin d’assurer l’efficacité du programme.

Dans le même esprit, le Premier ministre a appelé à intensifier le mouvement national de solidarité pour éliminer les logements précaires, en mobilisant tout le système politique et la société, selon le principe : "chacun contribue selon ses capacités, en travail ou en moyens financiers". Chaque maison livrée doit être considérée comme "un cadeau, un abri chaleureux, un témoignage d’amour et de solidarité".

Les organes de presse tels que la Télévision nationale du Vietnam, la Voix du Vietnam, l’Agence Vietnamienne d’Information et d’autres médias sont chargés d’amplifier la communication, de valoriser les exemples inspirants et de créer une forte dynamique sociale pour accompagner le programme.

Enfin, le Premier ministre a exigé que les secrétaires des Comités du Parti et les Présidents des Comités populaires des 15 provinces restantes où subsistent encore des logements précaires (Cao Bang, Tuyên Quang, Diên Biên, Thai Nguyên, Lang Son, Phu Tho, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Quang Tri, Dà Nang, Gia Lai, Dak Lak, Lâm Dông et Cà Mau) s’impliquent directement dans la supervision, la résolution rapide des obstacles en matière de financement, de terrain ou de ressources, et garantissent l’achèvement complet du programme.

La réalisation de cet objectif avant le 31 août 2025 constituera un hommage significatif à l’occasion du 78e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre), tout en saluant le Congrès du Parti à tous les niveaux, en prélude au XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

