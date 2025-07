La zone spéciale de Phu Quôc se transforme en centre urbain intelligent

Photo : VNA/CVN

Les efforts visent à améliorer la gouvernance de l'État, à garantir la sécurité publique et la qualité de vie des habitants, tout en soutenant les préparatifs de la Semaine des dirigeants de l'APEC 2027 et d'autres événements nationaux et internationaux majeurs.

Pour répondre aux besoins des administrations locales à deux niveaux et à la Semaine des dirigeants de l'APEC 2027, la province met en œuvre un important projet d'infrastructure technologique sur l'île de Phu Quôc, pour un investissement total de 500 milliards de dôngs (19,1 millions de dollars). Prévu pour se dérouler de mai 2025 à juin 2027, le projet comprend la mise en place d'un centre de données provincial, d'un centre de surveillance, d'un réseau de caméras de surveillance et d'équipements de surveillance environnementale.

Nguyên Xuân Kiêm, directeur adjoint du Service des sciences et technologies d'An Giang, a déclaré que le département avait publié des directives pour la mise en œuvre du projet et la sélection des entrepreneurs pour les neuf lots d'approvisionnement, en appliquant des procédures simplifiées de nomination directe. Trois entrepreneurs compétents ont été sélectionnés pour quatre des lots, tandis que les cinq autres sont encore en cours de sélection afin de garantir le bon déroulement du projet.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, l'infrastructure numérique et les applications informatiques soutenant le modèle d'administration locale à deux niveaux de Phu Quôc fonctionnent parfaitement. L'île est équipée d'une connexion internet de 400 Mbit/s et d'une ligne de transmission de données dédiée de 6 Mbit/s pour l'accès aux applications partagées. Le Centre d'administration publique est parfaitement équipé pour répondre aux exigences opérationnelles.

La vision de développement de Phu Quôc est de devenir un "centre urbain maritime distinctif et un pôle économique, commercial et écotouristique marin de classe internationale", jouant un rôle stratégique dans la connectivité économique régionale et mondiale. Pour y parvenir, l'île aligne sa gestion urbaine sur les principes de croissance intelligente, d'efficacité énergétique, de résilience climatique et de sécurité nationale, avec pour objectif ultime de parvenir à un développement durable et à une croissance verte.

Une fois achevé, le projet technologique servira de Centre d'opérations intelligent, véritable "centre névralgique" numérique de Phu Quôc, intégrant une gestion globale de domaines vitaux tels que l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement, la foresterie, les transports, le tourisme et la sécurité publique.

Nguyên Xuân Kiêm a souligné que ce projet renforcera les capacités de gouvernance provinciale, fournira une orientation stratégique au développement, améliorera l'analyse des données et les systèmes d'alerte précoce, garantira la sécurité publique et favorisera un développement durable et vert. Il pose les bases d'un véritable centre urbain intelligent et complet.

Grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et la numérisation, Phu Quôc concrétise progressivement sa vision : devenir un centre économique et touristique de niveau international, offrant une meilleure qualité de vie aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs.

VNA/CVN