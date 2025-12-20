Le Vietnam accélère le développement de l’économie et de la société numériques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, samedi matin 20 décembre, au 3 e Forum national sur le développement de l’économie et de la société numériques, organisé en présentiel et en ligne avec les 34 villes et provinces du pays.

>> Résolution 57 : la transformation numérique se diffuse jusqu’à chaque citoyen

>> Résolution N°57 : la métrologie, un levier clé pour la compétitivité et l’économie numérique

>> Chaque citoyen doit devenir un "citoyen numérique", selon le Premier ministre

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème "Développer de manière globale et inclusive l’économie et la société numériques afin d’atteindre une croissance du PIB à deux chiffres pour la période 2026-2030", l’événement annuel vise à offrir un espace de dialogue politique, de partage d’expériences et de promotion des initiatives d’innovation, contribuant à accélérer la transformation numérique du Vietnam.

Cette troisième édition dresse un panorama global de la mise en œuvre de l’économie et de la société numériques sur la période 2021-2025, tout en mettant en lumière les acquis, les obstacles, les marges de croissance ainsi que les nouveaux espaces politiques, servant de base à la proposition de solutions pour la phase suivante.

Société numérique inclusive et humaine

Les participants ont évalué la situation générale du développement de l’économie et de la société numériques au Vietnam durant la période 2021-2025, partagé des expériences pratiques et des modèles réussis de transformation numérique au sein des ministères, des secteurs et des localités et mené des discussions approfondies sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) au développement de l’économie et de la société numériques.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement de l’économie numérique visait à renouveler le modèle de croissance, à restructurer l’économie, à améliorer la productivité et la compétitivité. Parallèlement, la construction d’une société numérique inclusive et humaine permet d’élever la qualité de vie, de garantir l’égalité d’accès aux services, de réduire les écarts de développement et de valoriser l’identité culturelle dans l’environnement numérique.

Ces dernières années, le Parti, l’État et le gouvernement ont accordé une attention soutenue à l’élaboration de lignes directrices, de mécanismes et de politiques en faveur du développement de l’économie et de la société numériques. En particulier, la Résolution N°57 du Politburo a identifié le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale comme une percée stratégique majeure, moteur essentiel pour accélérer le développement des forces productives modernes, perfectionner les relations de production, renouveler la gouvernance nationale et favoriser un développement socio-économique rapide et durable, évitant le risque de décrochage et permettant au pays de s’élever avec force dans la nouvelle ère.

Fixant les objectifs du forum, le Premier ministre a invité les délégués à se concentrer sur l’évaluation franche, objective et étayée par des données chiffrées afin de déterminer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur technologique mondiale et d’orienter les choix stratégiques à venir, tout en partageant des expériences et des leçons pratiques.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également appelé à identifier clairement les insuffisances, les difficultés, les obstacles et les goulets d’étranglement, en particulier en matière d’institutions, de mécanismes et de politiques, liés au déploiement des services numériques transfrontaliers, à la propriété intellectuelle et à la cybersécurité.

Le Premier ministre a enfin souhaité recueillir des contributions pour l’élaboration d’un programme de développement de l’économie et de la société numériques adapté aux conditions du Vietnam.

À cette occasion, a également été lancé le programme "Apprendre par le travail réel", une initiative systémique fondée sur un modèle de coopération tripartite entre l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises.

VNA/CVN