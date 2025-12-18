Chaque citoyen doit devenir un "citoyen numérique", selon le Premier ministre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 18 décembre à Hanoï, une conférence consacrée au bilan d'un an de mise en œuvre du Programme d'action du gouvernement pour l'application de la Résolution N°57 du Bureau politique, ainsi qu'à l'évaluation de cinq années de réforme administrative et de quatre années de déploiement du Projet 06.

Concluant la conférence, le Premier ministre a salué les efforts et les résultats obtenus par les ministères, secteurs et collectivités locales dans le développement des sciences et technologies, de l'innovation, de la transformation numérique, de la réforme administrative et de la mise en œuvre du Projet 06, contribuant à améliorer l'efficacité de la gestion publique et la qualité des services aux citoyens et aux entreprises.

Il a toutefois souligné plusieurs limites persistantes, notamment des objectifs non atteints, des ressources financières encore insuffisantes, une infrastructure numérique inadaptée aux exigences actuelles, une réforme des procédures administratives trop lente, un faible taux de services publics en ligne et une attention insuffisante portée à la cybersécurité.

Analysant le contexte international et les tendances à venir, le chef du gouvernement a affirmé que le développement des sciences et technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de la réforme administrative constitue une exigence objective, un choix stratégique et un nouveau moteur de croissance, déterminant pour accroître la productivité, renforcer la compétitivité nationale et atteindre des objectifs de croissance élevés.

Le Premier ministre a appelé à accélérer trois percées numériques stratégiques : institutions, infrastructures et ressources humaines, étroitement liées à la rationalisation de l'appareil administratif et à la modernisation des modes de direction et de gestion, selon le principe "Appareil rationalisé - Données interconnectées - Gouvernance intelligente".

Il a exigé des responsables des ministères et des collectivités locales qu'ils assument directement la conduite des missions, assurent une allocation prioritaire et suffisante des ressources, et garantissent l'avancement et la qualité des travaux. Il a également insisté sur l'urgence de perfectionner les cadres institutionnels et de promulguer sans délai les textes d'application des lois.

En matière de transformation numérique nationale et de mise en œuvre du Projet 06, le Premier ministre a demandé une coordination étroite avec le ministère de la Sécurité publique pour l'utilisation des infrastructures du Centre national de données.

Il a demandé d'accélérer le développement des infrastructures de télécommunications, le déploiement de la 5G à haut débit et de l'Internet satellitaire Starlink, ainsi que la planification des infrastructures électriques et des énergies vertes au service des centres de données ; de renforcer l'examen et la classification des données, d'établir une feuille de route pour l'achèvement et la mise en service immédiate des bases de données, en particulier les 12 bases de données prioritaires ; et de déployer en urgence la plateforme VNeID afin d'en faire un outil numérique national au service des citoyens et des entreprises.

En particulier, le Premier ministre a appelé la communauté des entreprises technologiques à faire preuve d'esprit national et à être à l'avant-garde de la maîtrise des technologies clés, tout en soulignant que chaque citoyen doit devenir proactivement un "citoyen numérique", afin de maîtriser l'avenir et de contribuer à l'édification d'un Vietnam puissant, prospère et heureux.

