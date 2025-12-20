Contrebande et contrefaçon : le Vietnam serre la vis

Le gouvernement a promulgué le 5 décembre la Résolution N°397 dévoilant le plan d’action jusqu’en 2030 visant à prévenir et à faire reculer la contrebande, la fraude commerciale, la production de marchandises contrefaites, ainsi que les atteintes à la propriété intellectuelle.

Le texte gouvernemental marque la volonté politique de “déclarer une guerre sans merci” à ces pratiques illicites afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des consommateurs et des entreprises, d’améliorer la santé publique et de promouvoir une croissance économique rapide et durable. Pour y parvenir, le gouvernement mobilise l’ensemble du système politique et appelle à une participation active des citoyens et du secteur privé.

Parallèlement, 100% des plateformes de commerce électronique, des réseaux sociaux et des organes de presse devront s’engager formellement à ne pas commercialiser ni promouvoir de produits contrefaits ou portant atteinte à la propriété intellectuelle. Des campagnes de sensibilisation seront également menées pour informer les producteurs et les consommateurs sur les normes de qualité et les dispositions légales. Huit axes d’action prioritaires structurent ce plan jusqu’en 2030, notamment la finalisation du cadre juridique, le renforcement des inspections et de la supervision des organismes délivrant licences et certifications, l’amélioration de la coopération interinstitutionnelle, la mobilisation technologique, l’intensification des campagnes de communication et l’élargissement de la coopération internationale.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a déclenché le 10 décembre une campagne intensive contre la contrebande, les fraudes commerciales et les produits contrefaits à l’approche du Têt (Nouvelle Année lunaire). Cette campagne qui durera jusqu’au 15 mars 2026, ouvre de nouvelles perspectives pour les produits authentiques et de qualité. La protection des marques vietnamiennes exige une étroite coordination entre le gouvernement, les entreprises et les consommateurs.

Combler les lacunes de la gestion de l’État

Selon un rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce, pendant les six premiers mois de l’année, les activités de transport et de commerce de marchandises interdites et contrefaites, de contrebande, de fraude commerciale ont connu une évolution particulièrement complexe. Les services compétents ont traité plus de 50.700 infractions, rapportant plus de 6.530 milliards de dôngs au budget de l’État, et engagé des poursuites pénales dans près de 1.900 affaires impliquant plus de 3.200 personnes. Au cours de la période intensive du 15 mai au 15 juin 2025, plus de 10.400 infractions ont été détectées et traitées, soit une augmentation de plus de 80% en glissement mensuel.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ces derniers temps, de nombreuses affaires graves avaient été démantelées, portant notamment sur la production et la commercialisation de produits contrefaits tels que lait, médicaments, aliments, équipements médicaux et produits suspectés de porter atteinte à des marques notoires, ainsi qu’à la production et à la vente d’articles interdits. La situation actuelle en matière de contrefaçon et de produits falsifiés, de contrebande et de fraude commerciale suscite l’inquiétude du public, affectant négativement la santé, les droits et les intérêts légitimes des consommateurs, a-t-il souligné.

Selon le général de division Nguyên Quôc Toan, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Police, les autorités intensifieront la lutte contre la production et la commercialisation de produits contrefaits, la contrebande, ainsi que les violations des normes de sécurité sanitaire des aliments. Il a estimé que “nous faisons face à des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués, opérant à grande échelle et exploitant les failles juridiques ainsi que les lacunes dans la gestion de l’État”. Il a notamment cité la grande variété de produits concernés : aliments, cosmétiques, médicaments, produits laitiers, etc. “Cette menace ne touche pas seulement à la santé publique ou à l’économie, mais compromet également la qualité de la main-d’œuvre du pays, aujourd’hui comme demain”, a-t-il averti.

Se doter des outils nécessaires

À propos des priorités pour les mois à venir, le ministère de la Police a défini trois axes d’intervention majeurs : renforcer la lutte contre la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle, tout en identifiant et sanctionnant les violations ; accélérer les enquêtes des affaires et intensifier la coordination entre les ministères afin d’améliorer l’efficacité de la gestion étatique dans ce domaine ; appliquer rigoureusement les instructions du Premier ministre, notamment les directives urgentes. Le ministère appelle également la population à faire preuve de vigilance face aux contenus publicitaires trompeurs. Les médias, les agences de communication et les influenceurs sont invités à exercer pleinement leur responsabilité sociale et à coopérer avec les autorités pour construire un environnement de consommation sûr et sain.

Tô Hoài Nam, vice-président permanent de l’Association des petites et moyennes entreprises vietnamiennes, a remarqué que la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle étaient de plus en plus sophistiquées, portant gravement préjudice aux consommateurs comme aux entreprises. De nombreuses marques vietnamiennes ont été contrefaites, ce qui nuit à leur réputation, réduit leurs ventes et augmente les coûts de lutte contre la contrefaçon, a-t-il indiqué.

D’après Nguyên Thi Binh, présidente du conseil d’administration de la Compagnie par actions de services Nguyên Binh, la distribution massive de produits alimentaires de mauvaise qualité crée une concurrence déloyale pour les produits authentiques. Les entreprises qui respectent les normes de qualité sont confrontées à des coûts élevés et manquent de soutien financier. Elle a proposé des politiques spécifiques pour soutenir les entreprises traditionnelles, notamment le financement, la formation du personnel et une surveillance transparente du marché.

Partageant ce point de vue, Duong Bich Hao, directeur de la chaîne de supermarchés “Spécialités des trois régions”, a déclaré que les produits sans étiquette ni traçabilité sont courants sur les marchés et chez les petites entreprises. Les consommateurs ne disposent pas des outils nécessaires pour distinguer les produits authentiques des produits contrefaits. Elle a martelé que la lutte contre la contrefaçon nécessitait une solidarité entre les entreprises responsables et les consommateurs. Le marché ne sera assaini que lorsque les consommateurs cesseront de soutenir les produits contrefaits.

De l’avis du Professeur Lê Xuân Ba, ancien directeur de l’Institut central de gestion économique, le label vietnamien reflète l’économie, la culture et l’identité du pays. Sans qualité, tous les efforts pour construire une marque sont vains. Il est donc essentiel d’adopter une stratégie globale intégrant la qualité des produits, la politique tarifaire, un marketing efficace et, surtout, l’investissement dans le facteur humain.

