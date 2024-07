Le Vietnam à la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN

>> Vietnam - Ouzbékistan : entretien téléphonique entre les deux ministres des Affaires étrangères

>> Préparatifs achevés pour la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Dans son discours prononcé lors de la réunion, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a souligné que la résilience était particulièrement importante dans le contexte actuel, ajoutant que la résilience de l'ASEAN résidait dans sa capacité à maintenir la solidarité, la centralité et l'autonomie stratégique ainsi que dans sa capacité à répondre à tous les mouvements régionaux et internationaux.

Soulignant l'importance de la connectivité de l'ASEAN, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a mis l'accent sur une approche à l'échelle communautaire, l’élargissement du programme de connectivité dans des domaines tels que les infrastructures durables, les réseaux électriques, les écosystèmes de véhicules électriques, les paiements transfrontaliers..., et la nécessité de lier la coopération sous-régionale au processus commun de l'ASEAN pour aider les sous-régions à optimiser leur potentiel de développement et à tirer parti des nouveaux moteurs de croissance.

Dans le contexte de la situation mondiale et régionale caractérisée par l'instabilité, l'incertitude et l'insécurité, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a proposé que l'ASEAN ait besoin d'une approche appropriée, y compris une vision stratégique, une forte solidarité, un rôle central et des actions spécifiques pour répondre rapidement et efficacement aux défis émergents.

Selon lui, dans les relations avec ses partenaires, il est nécessaire à l'ASEAN de leur demander de respecter sa centralité, tant dans les paroles que dans les actes, afin d'assurer une coopération efficace et substantielle.

Réaffirmant la position de principe de l'ASEAN sur les questions internationales et régionales, le vice-ministre a souligné la nécessité de respecter et de mettre en œuvre pleinement et efficacement toutes les dispositions de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de créer un environnement favorable au processus de négociation d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) de qualité, substantiel et efficace, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Le 26 juillet auront lieu des réunions des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avec les partenaires dans le cadre de l'ASEAN+1.

VNA/CVN