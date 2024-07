ASEAN

Le Japon nomme des spécialistes économiques dans les missions diplomatiques

La ministre japonaise des Affaires étrangères Kamikawa Yoko a annoncé le 23 juillet la nomination de spécialistes économiques dans six missions diplomatiques dans cinq pays avant sa visite au Laos et sa participation aux réunions des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM) du 25 au 28 juillet.

>> Japon et ASEAN promeuvent la coopération en matière de cybersécurité dans le secteur privé

>> L'ASEAN et le Japon promeuvent leur coopération en matière de défense

>> ASEAN - Japon : les voix de la jeune génération en faveur du développement durable

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette décision stratégique vise à fournir un soutien optimal aux entreprises japonaises qui explorent les opportunités sur les marchés d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud.

Ces spécialistes économiques seront en poste dans les ambassades du Japon à Singapour, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam et en Inde, ainsi qu'au consulat général de Hô Chi Minh-Ville.

Le ministre Kamikawa Yoko a souligné le fort engagement du Japon en faveur de l'intégration et d'une connectivité renforcée avec la communauté de l'ASEAN, reconnaissant la dynamique commerciale active au sein de la région de l'ASEAN.

Le déploiement de ces spécialistes économiques dans les missions diplomatiques japonaises dans les pays de l'ASEAN devrait renforcer le rôle des entreprises japonaises dans la promotion du commerce régional, contribuant ainsi à la croissance économique du Japon. Le Japon prévoit d'étendre davantage cette initiative pour inclure tous les pays du "Sud" d'ici la fin de l'année.

Le ministre japonais des Affaires étrangères devrait se rendre au Laos et assister à la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et aux conférences connexes. Lors de ces réunions, le Japon devrait renforcer son engagement à résoudre les problèmes communs avec les pays de l'ASEAN en tant que partenaire pour la paix et la prospérité partagée grâce à une "co-création" basée sur la confiance mutuelle. L'accent sera mis sur les "efforts pour la prospérité" et les "efforts pour la paix et la stabilité".

Le Japon soutient le rôle central et unifié de l'ASEAN et contribue activement à la connectivité régionale.

VNA/CVN