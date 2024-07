Laos

Le Vietnam participe aux réunions de l'ASEAN dans le cadre de l'AMM-57

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) et chef de SOM de l'ASEAN du Vietnam, Dô Hùng Viêt, a participé mercredi 24 juillet à Vientiane, à une réunion de la Commission du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ) et à un dialogue avec les représentants de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR).

>> Des économies de l’ASEAN renforcent leur coopération économique transfrontalière

>> Préparatifs achevés pour la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN

>> Le Japon nomme des spécialistes économiques dans les missions diplomatiques

>> Condoléances des dirigeants de l'ASEAN pour le décès du SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Il s'agissait des premières activités dans le cadre de la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-57) et des conférences connexes.

Au début de la réunion , les délégués ont observé une minute de silence en mémoire du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Les ministres des AE des pays de l'ASEAN et le secrétaire général de l'ASEAN ont adressé leurs sincères condoléances au gouvernement, au peuple vietnamiens et à la famille du secrétaire général pour cette grande perte. Ils ont exprimé leur admiration et leur respect pour sa vie, sa carrière et ses grandes contributions à la construction et au développement du pays, à la promotion de l'amitié et de la coopération dans la région et dans le monde.

Le vice-Premier ministre et ministre des AE du Laos, Saleumxay Kommasith, a annoncé que le Laos tiendrait un deuil national les 25 et 26 juillet pour exprimer sa tristesse infinie suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Au nom de la délégation vietnamienne, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a remercié les pays pour leurs condoléances et leurs sentiments sincères envers le gouvernement et le peuple vietnamiens.

Lors de la réunion de la Commission SEANWFZ, Dô Hùng Viêt a souligné l'importance du Traité SEANWFZ, suggérant que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) prépare et soumette bientôt une résolution sur le Traité SEANWFZ à l'Assemblée générale des Nations unies et continue d'appeler les pays dotés de l'arme nucléaire à adhérer au protocole SEANWFZ.

Lors du dialogue avec les représentants de l'AICHR, Dô Hùng Viêt a salué les résultats obtenus récemment par l'AICHR. Il a proposé à l'AICHR de poursuivre une approche équilibrée qui convient à tous les pays membres et d'accroître les échanges et la coopération avec les partenaires pour partager les expériences et renforcer les capacités, tout en promouvant et en assurant le rôle de premier plan de l'ASEAN.

VNA/CVN