Le consortium de l’ASEAN pour l’innovation et la recherche se réunit à Dà Nang

Le 2 e forum du consortium de l’ASEAN pour l’innovation et la recherche (ACIR) s’est tenu jeudi 18 juillet dans la ville de Dà Nang (Centre), dans le but de promouvoir la qualité de la formation, de l’innovation et de la recherche scientifique.

>> Renforcer la connectivité Chine - ASEAN en matière d’écosystème technologique

>> L’accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN ouvre l’intégration numérique régionale

>> Le Vietnam contribue au développement de la communauté de l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

L’ACIR+ 2024, organisé par l’Université des technologies de l’information et de la communication Vietnam - République de Corée (VKU) de l’Université de Dà Nang, a rassemblé certains des grands scientifiques mondiaux dans les domaines des technologies de l’information, des communications et de l’économie numérique venus des principales universités du Royaume-Uni et de Pologne, de la République de Corée, l’Irlande, la France, l’Allemagne et les pays d’Asie du Sud-Est.

Lors du forum, les représentants de sept unités membres de l’ACIR ont discuté de l’idée d’organiser conjointement des conférences et des séminaires sur la formation et ont écouté d’éminents professeurs du Vietnam et d’autres pays partager leurs expériences liées à l’innovation et à la recherche scientifique.

Dans son discours d’ouverture, le professeur associé Huynh Công Phap, recteur de la VKU, a déclaré qu’avec la participation d’experts de premier plan de nombreux pays et le soutien d’organisations internationales, l’ACIR+ 2024 était un forum significatif pour partager des connaissances, des expériences et de nouvelles initiatives.

Le responsable a affirmé le rôle pionnier de la VKU dans la promotion de l’innovation et l’amélioration de la qualité de la formation, tout en démontrant la solidarité et la coopération de la communauté universitaire régionale et internationale.

Les activités de coopération en matière de recherche universitaire et scientifique entre les membres de l’ACIR et les partenaires internationaux génèrent également des résultats positifs, ouvrant de nombreuses opportunités de développement durable pour les universités et leurs étudiants et contribuant également au développement de l’éducation et de la recherche scientifique en Asie du Sud-Est et dans le monde, a-t-il ajouté.

L’ACIR a été lancé par le VKU en 2023 avec le soutien de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et de scientifiques étrangers. Elle vise à renforcer la coopération pour améliorer la qualité de la formation, de l’innovation et de la recherche scientifique dans la région et attirer de nouvelles idées.

VNA/CVN