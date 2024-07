La Russie discutera de la structure de sécurité eurasienne lors des réunions de l'ASEAN

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov discutera de l'initiative du président russe Vladimir Poutine sur la structure de sécurité eurasienne lors de sa participation aux événements dans le cadre de la 57 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-57) et des réunions connexes au Laos, selon le vice-ministre des Affaires étrangères Andrei Rudenko.

Photo : VNA/CVN

Andrei Rudenko a déclaré que dans le contexte actuel, l'initiative du président Poutine visant à construire la structure de sécurité eurasienne revêtirait une importance particulière. La Russie considère l'ASEAN, fondée sur les principes d'égalité, de respect de toutes les nations et de connectivité, comme un "partenaire naturel" dans ce processus.

Il a ajouté que ces questions seront à l'ordre du jour des réunions ministérielles telles que le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et le Forum régional de l'ASEAN (ARF), ainsi que d'autres questions de lutte contre le terrorisme, de coopération transnationale et maritime.

Plus tôt, le 14 juin, s'adressant à de hauts responsables du ministère russe des Affaires étrangères, le président Poutine a souligné que le pays devait promouvoir la construction d'une architecture de sécurité eurasienne indivisible, prenant en compte les intérêts de tous les pays sans exception.

Il est prévu que le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov conduira également de nombreuses réunions bilatérales en marge de l'AMM-57 et des réunions connexes au Laos.

Selon Andrei Rudenko, l'élargissement de la coopération avec l'ASEAN est l'une des priorités de la politique étrangère russe en Asie. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN - Russie, les deux parties devraient se concentrer sur l'élargissement de la coopération, notamment dans les domaines de la haute technologie, de la numérisation, de l'énergie et de l'aide humanitaire. Les deux parties prévoient également de lancer un nouveau programme d'action quinquennal 2026-2030.

Le ministre russe des Affaires étrangères participera à l'AMM-57 et aux réunions connexes les 26 et 27 juillet au Laos.

VNA/CVN