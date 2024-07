Préparatifs achevés pour la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN

Lors de la réunion, les chefs des délégations des pays de l’ASEAN ont adressé leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le 19 juillet dernier.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que l'AMM-57 et les réunions connexes constituent la série d'activités la plus importante de l'année pour les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, les pays ont salué la préparation minutieuse du Laos en tant que président du bloc régional en 2024. Ils ont affirmé leur soutien et leur coordination étroite dans un esprit de solidarité et de coopération pour contribuer au succès des réunions.

Ayant pour thème "ASEAN : renforcer la connectivité et la résilience", les ministres des Affaires étrangères et leurs partenaires discuteront de la mise en œuvre des priorités de l'ASEAN pour 2024, du processus de construction de la Communauté de l'ASEAN, de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, ainsi que de la situation internationale et régionale.

De nombreux documents importants devront être adoptés pour servir de base de la coopération au sein de l'ASEAN et entre le bloc et ses partenaires dans les temps à venir.

L'AMM-57 et les réunions connexes se tiendront du 24 au 27 juillet 2024 à Vientiane, avec une vingtaine d'activités dans le cadre de l'ASEAN, de l'ASEAN+1, de l'ASEAN+3, du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et du Forum régional de l'ASEAN (ARF).

Le 23 juillet, le vice-ministre Dô Hùng Viêt et les chefs des délégations des pays de l'ASEAN ont également assisté à une réunion du Comité exécutif du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ). Ils ont discuté de la mise en œuvre du plan d'action pour la période 2023-2027 et de l'amélioration de l'efficacité de la coopération à venir.

VNA/CVN