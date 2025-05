Dialogue parlementaire : une impulsion pour la coopération Vietnam - Russie

Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Lê Minh Hoan, et le premier vice-président de la Douma d'État russe, Ivan Melnikov, se sont entretenus à Moscou mardi 27 mai, réaffirmant le rôle essentiel de la coopération parlementaire dans le renforcement, le maintien et l’approfondissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

>> Renforcer le partenariat entre acteurs du tourisme Vietnam - Russie

>> Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération à travers les associations d'amitié

En visite de travail en Russie, Lê Minh Hoan a adressé ses félicitations à la Russie pour l’organisation réussie du 11e Congrès écologique international Nevski, qui a rassemblé des délégués de 76 pays et de 17 organisations internationales. Il a salué le rôle moteur de la Russie dans la réponse aux défis environnementaux mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens se souviennent avec gratitude du soutien précieux de l’ex-Union soviétique, puis de la Russie, durant la lutte pour l’indépendance et la réunification du Vietnam, ainsi que dans l'oeuvre de développement national actuel.

Il a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la Russie et ses partenaires traditionnels, dans le cadre de sa politique étrangère constante d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales.

De son côté, Ivan Melnikov a rappelé que l’année 2025 marquera le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, et qu’une série d’activités commémoratives est prévue à cette occasion.

Les deux parties ont salué les avancées significatives dans la coopération bilatérale, notamment à la suite de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en juin 2024 et de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Russie en mai 2025. Les ministères, agences et collectivités locales des deux pays travaillent activement à la mise en œuvre des résultats de ces visites, dans le but de développer les relations bilatérales conformément à leur potentiel et à leurs aspirations communes.

Ils ont convenu de l'importance de favoriser les échanges de délégations parlementaires à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. L'objectif est de perfectionner le cadre juridique bilatéral et de soutenir les investisseurs et entreprises des deux pays pour stimuler les échanges économiques et commerciaux.

Lê Minh Hoan et Ivan Melnikov se sont engagés à collaborer étroitement afin d'assurer le succès de la 4e réunion de la Commission de coopération interparlementaire, prévue en 2025. Cette initiative contribuera à la concrétisation de la vision commune des dirigeants des deux nations.

À cette occasion, Ivan Melnikov a adressé une invitation à Lê Minh Hoan et à sa délégation pour assister à une séance plénière de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie.

Auparavant, la délégation vietnamienne avait effectué une visite à l'Université nationale des sciences et technologies MISiS à Moscou. Cet établissement, reconnu comme l'un des principaux centres de recherche et d'enseignement supérieur en Russie et dans le monde, accueille actuellement plus de 50 étudiants et doctorants vietnamiens, soulignant ainsi la profondeur des liens éducatifs entre les deux nations.

VNA/CVN