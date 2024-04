Renforcement de la coopération de défense entre le Vietnam et la Pologne

>> Pologne - Vietnam : renforcement de la coopération dans les technologies de l'information

>> Le Vietnam et la Pologne renforcent leur coopération scientifique

>> Le Vietnam et la Pologne ciblent un partenariat plus dynamique

Photo : VNA/CVN

Hoàng Xuân Chiên, également membre de la Commission militaire centrale, a apprécié le développement pratique, efficace et exceptionnel des relations bilatérales en matière de défense, notamment dans les domaines de la formation du personnel et de l'industrie de défense

Il a reconnu le rôle joué par les attachés de défense polonais au Vietnam, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les unités militaires vietnamiennes pour renforcer la compréhension mutuelle et discuter de la coopération dans la formation, les échanges de délégations et la médecine militaire, l'armée de l'air et l'industrie de défense conformément au protocole d'accord sur la coopération de défense signé en 2010.

Hoàng Xuân Chiên a exprimé son souhait que l'ambassadeur polonais collabore étroitement avec le ministère vietnamien de la Défense dans des domaines clés tels que l'échange de délégations de haut niveau, la consolidation du cadre et des mécanismes de coopération en matière de défense existants; facilite les interactions entre les entreprises de défense des deux pays et encourage le soutien aux activités de coopération entre le Vietnam et l'Union européenne en ce domaine.

À cette occasion, il a invité le ministre de la Défense et d'autres hauts responsables polonais de la défense à participer à l'Exposition internationale de défense du Vietnam 2024.

Il a également proposé la signature d'un nouveau protocole d'accord sur la coopération en matière de défense, ainsi que le soutien polonais dans la cybersécurité et la médecine militaire. En outre, il a exprimé sa volonté d'accueillir des étudiants polonais au Vietnam pour étudier la langue vietnamienne à l'Académie des sciences militaires.

Pour sa part, Aleksander Surdej a suggéré au ministère vietnamien de la Défense d'accorder un soutien continu aux attachés de défense polonais pour qu'ils remplissent leurs fonctions au Vietnam et recherchent de nouveaux domaines de coopération d'intérêt commun.

La Pologne est prête à aider le Vietnam dans la formation du personnel dans les écoles militaires polonaises et à partager son expérience dans les opérations de maintien de la paix, a-t-il déclaré.

VNA/CVN