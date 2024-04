Le Vietnam et le Venezuela renforcent leur partenariat intégral

>> Table ronde sur le Président Hô Chi Minh et la Révolution vietnamienne au Venezuela

>> Coopération entre Hô Chi Minh-Ville et des localités vénézuéliennes

Photo : VNA/CVN

Trân Luu Quang aura des entretiens et des réunions avec les principaux dirigeants du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), du gouvernement et de l'Assemblée nationale du pays.

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela Vu Trung My a affirmé que la visite revêtirait une signification importante dans le maintien des échanges de haut niveau et la concrétisation des accords entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays, afin de consolider la confiance politique, contribuant au renforcement et à l'approfondissement du partenariat intégral et de la coopération multiforme Vietnam - Venezuela.

Cette visite intervient au moment où les deux pays célèbrent le 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales (18 décembre 1989- 18 décembre 2024) et le 17e anniversaire de l'établissement de leur partenariat intégral (2007-2024). Ce serait une occasion importante pour les deux parties d'approfondir l'échange d'idées sur les questions majeures des relations bilatérales ainsi que sur la situation internationale et régionale d'intérêt commun, renforçant ainsi davantage la confiance politique et promouvant les mécanismes de coopération.

L'ambassadeur Vu Trung My a révélé que les deux pays envisagent également de signer un certain nombre de nouveaux accords de coopération dans le secteur gazo-pétrolier, les télécommunications, l'agriculture et la construction.

Photo : VNA/CVN

En outre, les relations entre les deux Partis constituent un point positif et une base politique favorable pour promouvoir les relations multiformes entre le Vietnam et le Venezuela dans les temps à venir, selon le diplomate vietnamien. Récemment, les deux pays se sont soutenus mutuellement au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025. Ils se coordonnent étroitement et efficacement au sein des forums internationaux dont les deux pays sont membres.

L'ambassadeur Vu Trung My a déclaré que les deux pays co-organiseraient cette année un certain nombre d'événements tels que la "Journée vietnamienne au Venezuela", la "Semaine culturelle vénézuélienne au Vietnam" et le "Festival du riz au Venezuela".

Notamment, 2024 marque également le 60e anniversaire de la campagne de Nguyên Van Trôi (1964-2024), un événement entré dans l'histoire des relations entre les deux Partis et les deux pays, un symbole de solidarité et de soutien des forces de gauche et progressistes au Venezuela en particulier et des forces progressistes d'Amérique latine en général pour la libération nationale et la réunification du peuple vietnamien.

VNA/CVN