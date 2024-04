L'Australie et le Vietnam disposent d'un énorme potentiel de coopération

Photo : VNA/CVN

Kevin Hogan, ministre fantôme du Commerce et du Tourisme, a souligné l'élévation des relations entre le Vietnam et l'Australie au partenariat stratégique intégral lors de la visite, le considérant comme une base permettant aux deux pays de développer davantage leur coopération, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'éducation et du tourisme.

Il a salué les préparatifs conjoints pour le déploiement du programme australien de visa de travail agricole et a noté que les entreprises australiennes étaient de plus en plus intéressées à faire des affaires au Vietnam.

Selon lui, les deux parties disposent d'un énorme potentiel pour promouvoir le commerce, l'investissement, l'éducation, le tourisme et l'exportation du bétail sur pied

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm s'est dit convaincu que les liens bilatéraux en matière de commerce, d'investissement et de tourisme continueront à se développer.

Il a également proposé plusieurs mesures visant à renforcer davantage la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir.

VNA/CVN