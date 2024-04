La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang en visite de travail au Ghana

>> Perspectives de coopération entre le Vietnam et le Ghana

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entretien, les deux parties ont convenu de nombreuses mesures concrètes pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines clés tels que la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, l'agriculture, l'éducation, etc. Cela inclut le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, le soutien mutuel au sein des forums internationaux et régionaux importants, la promotion des négociations pour parvenir à la signature des accords de coopération bilatérale, et le renforcement de la coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu d'encourager leurs entreprises à renforcer leurs liens, l'échange d'informations ainsi que les opportunités d'investissement et de commerce. Elles continueront à créer des conditions favorables pour les produits d'exportation clés des deux pays, en particulier le riz et les noix de cajou.

Durant son séjour, la vice-ministre vietnamienne a également rencontré le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, Bryan Acheampong, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nana Ama Dokua Asiamah-Adjei et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Ghana Clement Osei Amoako.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont hautement apprécié les résultats positifs obtenus dans les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Ghana, notamment dans l'économie.

Le Ghana est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique de l'Ouest, avec un chiffre d'affaires bilatéral atteignant 733 millions d'USD en 2023.

VNA/CVN