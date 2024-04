Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang rencontre de hauts dirigeants cubains

>> La visite à Cuba du vice-PM Trân Luu Quang renforcera davantage les liens

>> Vietnam et Cuba continuent de promouvoir la coopération en matière de sécurité

>> Entretien entre deux vice-Premiers ministres vietnamien et cubain

Photo : VGP/VNA/CVN

Il a transmis au premier secrétaire du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel les salutations cordiales et l’invitation du secrétaire du Parti communiste du Vietnam (PCV) et d’autres hauts dirigeants vietnamiens à effectuer une visite au Vietnam.

Le Vietnam soutient toujours Cuba et appelle à mettre un terme à l’embargo imposé à Cuba, a-t-il affirmé, exprimant sa confiance que le peuple cubain, sous la direction du PCC ayant à sa tête le camarade Miguel Díaz-Canel, continuera à récolter davantage de succès dans l’œuvre de construction du socialisme à Cuba.

Le premier secrétaire et président cubain a salué la première visite officielle à Cuba du vice-Premier ministre Trân Luu Quang, la qualifiant d’expression des sentiments particuliers du Vietnam pour les relations d’amitié traditionnelle spéciale entre les deux pays.

Il a souligné les relations spéciales Cuba - Vietnam fondées sur les similitudes dans leur histoire de lutte pour la libération nationale et l’édification du socialisme, le respect mutuel, guidées par la pensée du président Hô Chi Minh et du leader révolutionnaire Fidel Castro, sans cesse développées dans l’esprit de franchise et de confiance mutuelle, et qui ont affirmé leur importance stratégique dans le contexte actuelle.

Remerciant le Vietnam pour ses aides accordées à Cuba et appréciant les projets de coentreprise et d’investissement des entreprises vietnamiennes à Cuba, il a également souhaité voir davantage d’entreprises vietnamiennes coopérer avec Cuba dans les domaines de l’agriculture et de la transformation alimentaire, de l’énergie, de l’industrie automobile, de la biologie et la pharmacie et les services de santé.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a pour sa part proposé de créer des mécanismes et mesures pour éliminer les difficultés et renforcer la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d’investissement, déployer efficacement des projets de coopération, en particulier dans le domaine agricole, contribuant ainsi à renforcer l’amitié et la coopération intégrale entre les deux pays.

Photo: VGP/VNA/CVN

Lors de son entrevue avec le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, il a également affirmé que le Vietnam continuera d’accompagner et de soutenir Cuba dans la mesure de ses capacités.

Le chef du gouvernement cubain a remercié le Vietnam pour l’approvisionnement stable en riz et le développement de la production alimentaire à Cuba. Il a apprécié le rôle du Vietnam en tant que le plus grand investisseur dans la région Asie-Pacifique à Cuba et le deuxième investisseur dans la Zone spéciale de développement Mariel.

Lors de sa rencontre avec le membre du Politburo et ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a affirmé que le Vietnam s’intéresse toujours à Cuba et place sa confiance dans les efforts de Cuba pour promouvoir sa tradition héroïque, surmonter les difficultés et défis et obtenir davantage de réalisations dans sa noble cause.

VNA/CVN