Le Vietnam et le Royaume-Uni signent un nouvel accord sur l’immigration clandestine

Le directeur adjoint du Département de l’immigration du ministère vietnamien de la Police, Vu Van Hung, et le ministre britannique chargé de la lutte contre l’immigration clandestine, Michael Tomlinson, ont signé une déclaration commune de coopération pour réaffirmer le partenariat solide entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du nouvel accord, les deux pays se sont engagés à renforcer leur collaboration sur les campagnes de communication de dissuasion pour mettre fin aux voyages dangereux à bord de petits bateaux.

Ils augmenteront également le partage de renseignements pour lutter contre les abus en matière de visa et continueront de faciliter le processus de retour de ceux qui n’ont pas le droit de rester au Royaume-Uni.

Les deux parties élaboreront un plan d’action commun pour lutter contre la traite des êtres humains afin de prévenir les personnes vulnérables et de perturber la traite des personnes.

Selon l’accord, le Vietnam et le Royaume-Uni continueront à maintenir des mécanismes et des canaux de communication directs et efficaces pour partager des informations et promouvoir les voies légales.

L’accord fait suite à un dialogue du 15 avril entre le ministre vietnamien de la Police, Tô Lâm, et le ministre britannique de l’Intérieur, James Cleverly qui ont convenu d’un ensemble de mesures solides pour lutter contre les abus de visa, accroître le partage de renseignements, les messages de dissuasion et poursuivre la procédure de retours réussis pour les migrants illégaux du Royaume-Uni vers leur pays d’origine.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Vu Van Hung a déclaré que le Vietnam et le Royaume-Uni partageaient un partenariat stratégique solide et célébraient les 51 ans de relations diplomatiques bilatérales.

Outre les collaborations dans les domaines du commerce, de l’éducation, de la recherche, de l’innovation technologique et du changement climatique, la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains est extrêmement importante et mutuellement bénéfique pour les deux pays.

Les deux parties sont déterminées à travailler ensemble pour garantir des itinéraires sûrs et légaux et protéger les victimes de la traite des êtres humains, a-t-il dit.

Michael Tomlinson a déclaré que la migration illégale est un problème mondial qui nécessite des solutions mondiales. Cet accord marque un jalon important avec un partenaire précieux pour garantir que les deux parties travaillent de concert pour mettre fin à l’exploitation par les gangs de passeurs et pour sauver des vies.

Il a indiqué que seule une coopération étroite et continue avec les partenaires internationaux permettrait au Royaume-Uni de démanteler les réseaux criminels qui profitent de ce commerce maléfique et d’arrêter les bateaux.

En mars, le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a lancé une campagne sur les réseaux sociaux au Vietnam pour souligner les risques liés à la traversée de la Manche à bord de petits bateaux.

VNA/CVN