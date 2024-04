La visite du vice - PM Trân Luu Quang impulse la coopération économique Vietnam-Venezuela

La visite au Venezuela du vice-Premier ministre Trân Luu Quang offre une opportunité de créer des avancées dans la coopération économique et d’investissement entre les deux pays, a déclaré le chercheur cubain en politique internationale Ruvislei González Sáez.

>> Promouvoir les liens diplomatiques et commerciaux Vietnam - Venezuela

>> Célébration du 33e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Venezuela

Il s’agit d’une des visites les plus importantes d’une délégation du gouvernement vietnamien dans ce pays d’Amérique du Sud ces dernières années, démontrant le développement durable des relations bilatérales, a indiqué le Dr Ruvislei González Sáez. à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à La Havane.

Photo: VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang effectuera du 17 au 19 avril une visite officielle au Venezuela où il devra s’entretenir avec les principaux dirigeants du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), du gouvernement et de l’Assemblée nationale du pays.

Cette visite intervient au moment où les deux pays célèbrent le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales (18 décembre 1989-2024) et le 17e anniversaire de leur partenariat intégral (2007-2024).

Selon l’universitaire, les deux pays ont tenu de nombreuses réunions de haut niveau cette année pour éliminer les goulots d’étranglement et promouvoir la coopération économique et d’investissement. La visite du vice-Premier ministre Trân Luu Quang contribuera à renforcer les relations entre les deux gouvernements et créera une opportunité pour les deux parties de discuter de nouveaux projets pour l’avenir.

Le chercheur principal du Centre cubain de recherche en politique internationale a déclaré que le Vietnam et le Venezuela s’efforcent de revigorer le mécanisme des comités intergouvernementaux et de promouvoir d’autres initiatives dans le cadre des agendas bilatéraux et multilatéraux.

Le Venezuela a montré son désir d’élargir ses relations avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), en exprimant notamment son intérêt à adhérer au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), a-t-il relevé, soulignant que le Vietnam joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif.

Les relations politiques entre le Vietnam et le Venezuela sont florissantes, mais il existe encore un potentiel inexploité pour intensifier la coopération économique, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN