Les produits phares du Vietnam et de l’ASEAN en force au CAMEX

Depuis son ouverture en septembre 2022, le China - ASEAN Mercantile Exchange (CAMEX) est devenu une plateforme d’échange pour des milliers de produits de haute qualité provenant des pays d’Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, ainsi que des produits chinois.

Photo : VNA/CVN

Les activités du CAMEX contribuent à matérialiser l’objectif de faire de l’Exposition Chine - ASEAN (CAEXPO) une "exposition non-stop" de 365 jours.

Le CAMEX comprend 17 pavillons thématiques, dont 10 dédiés aux États membres de l’ASEAN - Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam - ainsi qu’un pavillon régional du Guangxi, en Chine.

Il abrite également un Centre mondial du commerce halal et des espaces thématiques dédiés aux autres membres du Partenariat économique régional global (RCEP) tels que le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Chaque pavillon allie des éléments architecturaux et culturels distinctifs à la présentation de produits nationaux uniques, offrant aux visiteurs une expérience immersive.

Au-delà de la promotion des échanges économiques et commerciaux, le CAMEX propose des services d’accompagnement tels que la traduction, l’enregistrement des entreprises, le conseil en investissement et en finance, la mise en relation avec les ressources, la formation des talents et la gestion de marque. Ces services sont conçus pour inciter les entreprises nationales et étrangères à investir ou à s’implanter au Guangxi, tout en les aidant à se développer dans d’autres régions de Chine.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Chine, Zhang Yiwen, directeur général du marché international de CAMEX, a déclaré que le centre avait présenté plus de 5.500 produits et organisé environ 300 événements thématiques en ligne et hors ligne depuis son lancement. Il a également accueilli de nombreuses délégations gouvernementales et commerciales, favorisant ainsi la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et autres.

Outre les expositions sur place, le CAMEX exploite une plateforme de commerce en ligne pour stimuler les transactions et les ventes. Parmi les produits les plus populaires, on trouve le thé et le café vietnamiens, les durians malaisiens, le kopi luwak indonésien (café de civette), les saucisses bak kut teh singapouriennes, les sauces thaïlandaises et la bière birmane, qui ont tous rencontré un franc succès auprès des consommateurs.

Zhang Yiwen a souligné que de nombreux produits vietnamiens sont désormais exposés au centre. Si le Vietnam est réputé depuis longtemps pour ses produits de haute qualité, ceux-ci étaient auparavant peu reconnus par les consommateurs et les importateurs chinois.

Le CAMEX sert à la fois de plateforme de promotion des produits vietnamiens en Chine et de canal de mise en relation des entreprises des deux pays. Elle propose également des services de conseil et d’accès au marché, aidant les entreprises vietnamiennes à simplifier leur navigation sur le marché chinois et à se concentrer sur leurs opérations, a-t-il indiqué.

Au-delà d’être une première étape pour les entreprises de l’ASEAN entrant en Chine et une vitrine clé pour les entreprises chinoises qui se développent sur les marchés étrangers, le CAMEX joue un rôle important dans le renforcement des échanges et de la coopération entre la Chine et les pays de la région dans les domaines du commerce, de la culture, de l’éducation, de la finance, des échanges et du tourisme.

VNA/CVN