Protocole de coopération franco-vietnamienne pour le sport de haut niveau

Dans la matinée du 26 mai s’est déroulée la cérémonie de signature d’un protocole de coopération dans le domaine du sport entre le Département des sports (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), l’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France et l’Association francophone pour le sport (AFS).

Par le biais de ce protocole, les parties prenantes s’engagent à renforcer les échanges et à promouvoir les activités sportives de haut niveau entre la France et le Vietnam, dans le but d’améliorer les performances sportives et de préparer les équipes nationales à participer aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2028, 2032 et 2036, avec l’ambition de remporter des médailles.

Cet accord se concentre sur plusieurs axes principaux : la mise en place, entre 2025 et 2028, de programmes de formation pour 80 jeunes athlètes vietnamiennes et vietnamiens, ainsi que d'encadrement pour 20 entraîneurs en France ; l’organisation de stages, de compétitions et de rencontres sportives en France et au Vietnam en vue d’améliorer les performances et d’atteindre l’excellence olympique ; enfin, la promotion de l’esprit sportif, des échanges interculturels et de la solidarité entre les jeunes des deux pays.

Le Département des sports sera chargé de sélectionner les athlètes et les entraîneurs appelés à participer aux programmes prévus dans le cadre de ce protocole. Les disciplines jugées prioritaires sont : l’athlétisme (400 m et 800 m femmes), le para-athlétisme, le cyclisme sur route (hommes et femmes), la natation en nage libre (hommes) ainsi que le tir sportif (pistolet et carabine, hommes et femmes). Dès cette année, 20 athlètes et cinq entraîneurs de haut niveau de ces cinq disciplines bénéficieront d’une formation en France.

À cette occasion, une conférence s’est tenue sur le thème : "Le sport de haut niveau peut-il inspirer la performance en entreprise ?". Cet événement a abordé trois grands axes : les clés du succès des athlètes de haut niveau selon le modèle français ; la psychologie, secret de la victoire ; et la manière dont le sport de haut niveau peut inspirer les dirigeants d’entreprise à améliorer la performance organisationnelle.

La conférence a été marquée par les interventions de représentants de plusieurs centres sportifs en France, d’entraîneurs ainsi que d’athlètes professionnels, parmi lesquels l’ancien tireur Hoàng Xuân Vinh, médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016, et l’haltérophile Lê Văn Công, champion paralympique en 2016, entre autres.

Texte et photos : Hông Anh/CVN