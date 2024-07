Le président Tô Lâm se rend à l'école bilingue Laos - Vietnam

Dans le cadre de la visite d'État au Laos, le président de la République, Tô Lâm, et la délégation vietnamienne de haut niveau ont visité le 12 juillet l'école bilingue Laos - Vietnam, Nguyên Du.

Située dans le village de Dong Paleb, district de Chanthabouly, l'école a été construite en 2005 grâce à un financement de plus de 500.000 USD du Parti et du gouvernement vietnamiens. Le gouvernement la a fourni un terrain de 10.379 m² pour sa construction, qui a été achevée en 2008.

L'école est gérée par l'Association des Vietnamiens à Vientiane, sous la direction directe de l'ambassade du Vietnam au Laos et la supervision professionnelle du ministère lao de l'Éducation et des Sports.

Il propose des cours de la maternelle au lycée, offrant un enseignement bilingue en langues vietnamienne et lao, adhérant au cadre pédagogique du ministère laotien de l'Éducation et des Sports. Actuellement, l'école compte plus de 1.000 élèves, dont environ 30% sont des enfants d'origine vietnamienne.

A cette occasion, le président Tô Lâm a félicité l'école pour ses réalisations au cours de ses 16 années de développement, soulignant son rôle vital dans la promotion des relations d'amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, en particulier dans le domaine de l'éducation.

Il a souligné l'importance d'inspirer et de cultiver l'idéalisme et l'éthique chez la jeune génération, notamment en les éduquant sur les traditions historiques et les liens forts entre les deux pays.

A cette occasion, le président Tô Lâm a fait don de 30.000 USD pour aider à agrandir la zone de maternelle de l'école. Il a exprimé son espoir que le succès du modèle scolaire Nguyên Du soit reproduit dans d'autres localités lao, renforçant ainsi les liens éducatifs entre les deux pays.

