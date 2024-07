Le président Tô Lâm arrive à Phnom Penh, entamant sa visite d'État au Cambodge

Le chef de l’État vietnamien a été accueilli à l’aéroport par le ministre d'État chargé des affaires générales du ministère du palais royal, Kuy Sophal, le ministre du Tourisme, Sok Soken, l’ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Chea Kimtha, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, ainsi que de nombreux Vietnamiens au Cambodge…

Il s'agit de la première visite de Tô Lâm au Cambodge en ses nouvelles qualités. La visite, avec ses significations extrêmement importantes, marque un jalon pour consolider, développer et approfondir les relations entre le Vietnam et le Cambodge selon la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme", contribuant au renforcement de la confiance stratégique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti du peuple cambodgien (PPC), avec le président du PPC et président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen, et le Premier ministre, Samdech Thipadei Hun Manet.

Durant son séjour, le président Tô Lâm rencontrera le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. Il ira saluer la Reine-Mère du Cambodge, Norodom Monineath Sihanouk. Il s’entretiendra avec le président du PPC et président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen, et le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet. Il rencontrera également la présidente de l’Assemblée nationale, Khuon Sudary. Plusieurs autres activités importantes sont également prévues.

