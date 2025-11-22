Le Vietnam participe au quatrième Forum ministériel UE - Indopacifique

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a participé, du 20 au 21 novembre 2025, au quatrième Forum ministériel Union européenne (UE) - Indopacifique (IPMF-4), organisé par l’UE à Bruxelles, en Belgique.

Photo : VNA/CVN

Intervenant lors de la session thématique intitulée "Un parcours commun vers un avenir propre et durable", la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné les défis de sécurité non traditionnels d’une ampleur inédite, tels que les catastrophes naturelles et le changement climatique. Elle a affirmé que la transition verte constituait une tendance stratégique incontournable pour tous les pays, tout en rappelant qu’aucun État ne pouvait, à lui seul, faire face à ces défis mondiaux.

Elle a également relevé les limites importantes auxquelles se heurtent de nombreux pays en matière de ressources financières et technologiques.

Photo : VNA/CVN

Cinq orientations clés

La vice-ministre a proposé cinq orientations clés pour renforcer la coopération interrégionale : promouvoir la finance verte et les mécanismes internationaux préférentiels ; intensifier la coopération et l’assistance technique ; renforcer l’adaptation au changement climatique et les capacités de réponse aux catastrophes ; développer la recherche et la surveillance des ressources marines ; et soutenir le Vietnam dans le développement d’une filière de pêche durable. Elle a, à cette occasion, informé les participants de l’évolution récente des tempêtes et inondations au Vietnam, suscitant les messages de solidarité des représentants européens.

Photo : VNA/CVN

Placée sous la présidence de Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’IPMF-4 a réuni 64 ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des pays membres de l’UE et de la région Indo-Pacifique. Le forum, organisé autour du thème "Construire ensemble un avenir résilient, prospère et sûr", s’est concentré sur trois grands axes : sécurité et stabilité régionales ; prospérité - connectivité - sécurité économique ; coopération verte et développement durable.

Photo : Huong Giang/VNA/CVN

Auparavant, le 20 novembre, Kaja Kallas et les ministres des Affaires étrangères de l’UE avaient tenu une réunion restreinte avec les partenaires de l’ASEAN afin d’évaluer les résultats et les perspectives du Partenariat stratégique ASEAN - UE, à l’approche du cinquantième anniversaire des relations entre les deux régions (1977-2027). L’UE a exprimé sa solidarité face aux lourds dégâts causés récemment par les catastrophes naturelles aux Philippines et au Vietnam.

Photo : Ministère des AE

Lors de cet échange, la vice-ministre vietnamienne a souligné que le renforcement de la résilience stratégique était devenu essentiel pour l’ASEAN et l’UE afin de garantir la stabilité, soutenir la croissance et atténuer les effets des chocs externes. Elle a appelé à une meilleure coordination entre les mécanismes sectoriels dans les domaines de l’énergie, du numérique, de l’environnement et de la gestion des catastrophes, ainsi qu’à une intensification des liens entre les entreprises des deux régions vers plus d’innovation et d’intégration dans les chaînes de valeur.

Le Vietnam a par ailleurs proposé que l’UE continue de soutenir l’ASEAN dans les domaines de la connectivité, du numérique, des énergies renouvelables, de la cybersécurité, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pêche INN.

VNA/CVN