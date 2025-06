Le président de la Cour populaire suprême en visite de travail en Chine

À l'invitation de Zhang Jun, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Cour populaire suprême de Chine, Lê Minh Tri, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la Cour populaire suprême du Vietnam, a effectué une visite de travail en Chine du 3 au 7 juin.

Dans le cadre de cette visite, Lê Minh Tri s’est entretenu avec Zhang Jun ; a rendu une visite de courtoisie à Chen Wenqing, membre du Bureau politique du Comité central et chef de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du PCC ; et a échangé sur les questions professionnelles avec Ying Yong, procureur général du Parquet populaire suprême de Chine.

Lors de sa rencontre avec Chen Wenqing, Lê Minh Tri a partagé des informations sur les réformes en profondeur en cours dans de nombreux domaines au Vietnam, ainsi que sur les résultats de la coopération entre les Cours populaires des deux pays ces dernières années. De son côté, Chen Wenqing a souligné l'importance du renforcement de la coopération entre les juridictions chinoise et vietnamienne.

Au cours de l’entretien entre les présidents des deux Cours suprêmes, les deux parties ont convenu de renforcer davantage leur coopération professionnelle, en mettant l'accent sur le partage d'informations et d'expériences dans la création de tribunaux spécialisés rattachés aux centres financiers internationaux, le règlement des litiges en matière de propriété intellectuelle, de commerce et de faillite, ainsi que l'application de l'intelligence artificielle dans les procédures judiciaires, la transformation numérique et la construction d’un tribunal électronique... Elles ont également convenu d’organiser en novembre 2025 une conférence entre les tribunaux des provinces frontalières du Vietnam et de la Chine.

Dans le cadre de sa visite, Lê Minh Tri et la délégation vietnamienne ont également rencontré les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam en Chine.

Cette visite s’inscrit dans le contexte de la célébration du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (1950-2025). Les résultats obtenus contribuent à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays, à faire progresser la construction d’une communauté d’avenir partagé de portée stratégique Vietnam - Chine, et à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

