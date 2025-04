Khamtay Siphandone : un grand patriote, un dirigeant exceptionnel et un ami fidèle du Vietnam

Le président Khamtay Siphandone - dirigeant exceptionnel, combattant révolutionnaire résolu du Parti et du peuple lao ; grand ami fidèle et proche du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens - s’est éteint à 10h30, le 2 avril 2025, à l’âge de 102 ans.

Aux côtés du Président Hô Chi Minh, du Président Kaysone Phomvihane, du Président Souphanouvong, le Président Khamtay Siphandone et les dirigeants des deux pays ont posé des fondations solides et consacré leur vie à cultiver la solidarité spéciale Vietnam - Laos, érigée en un modèle rare, exemplaire de loyauté, de pureté et de fidélité dans les relations internationales.

Le Président Khamtay Siphandone fut le premier représentant du Gouvernement de résistance lao à rencontrer Pham Van Dông, représentant permanent du gouvernement de la République démocratique du Vietnam dans le Sud du pays, dans la province de Quang Ngai (en 1947), afin d’échanger sur la coordination et l’alliance de combat entre les deux nations, notamment l’envoi de troupes volontaires vietnamiennes pour coopérer avec les forces armées de résistance lao. Cette coopération a contribué à la structuration, au développement et au renforcement de l’armée de résistance lao, devenue plus tard l’Armée populaire lao. Cet événement historique constitue une étape majeure dans la formation de l’Alliance de combat Laos - Vietnam.

Durant les années de résistance pour le salut national, le Président Khamtay Siphandone a combattu aux côtés des experts militaires et des soldats volontaires vietnamiens sur de nombreux fronts, contribuant de manière significative aux victoires glorieuses des deux peuples contre les ennemis communs.

Dans le processus de protection, de construction et de développement nationaux, il a toujours entretenu une coopération étroite avec le Vietnam, partageant expériences, entraide et solidarité. Il fut également l’un des dirigeants lao entretenant des relations proches, fidèles et constantes avec les dirigeants vietnamiens à toutes les époques. Son engagement profond a largement contribué à consolider, promouvoir et approfondir les liens entre les deux pays, permettant à ces relations spéciales de s’épanouir et de perdurer.

Même après sa retraite en 2006, le Président Khamtay Siphandone est resté profondément attaché au développement de son pays ainsi qu’au renforcement des relations de solidarité particulière Laos - Vietnam.

On peut affirmer avec conviction que les contributions inlassables et déterminantes du Président Khamtay Siphandone à la cause de la défense, de l’édification et du développement du Laos ont été précieuses dans le renforcement de l’amitié grandiose, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux nations.

L’esprit patriotique noble et les contributions dévouées des dirigeants historiques des deux pays, parmi lesquels le Président Khamtay Siphandone, ont permis de préserver et de faire rayonner à travers les âges l’amitié spéciale Laos - Vietnam, Vietnam - Laos, pour qu’elle soit toujours verte, éternellement durable.

