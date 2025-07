Le président de l’Assemblée nationale au Sénégal pour approfondir les liens

La visite officielle au Sénégal, du 22 au 24 juillet, du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, marque un tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays, en près de six décennies. Elle devrait renforcer l’amitié et la coopération de manière plus approfondie et plus substantielle, selon l’ambassadeur du Vietnam en Algérie et au Sénégal, Trân Quôc Khanh.

>> Renforcement de la coopération législative Vietnam - Indonésie

>> Le président de l'Assemblée nationale attendu en Suisse, au Maroc et au Sénégal

>> Le président de l’Assemblée nationale reçoit le président de l’Audit d’État du Laos

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille de sa visite, le diplomate a souligné l’importance historique de ce voyage, le plus important depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de développements politiques et économiques majeurs dans les deux pays, cette visite devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Le Sénégal s’est imposé comme l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyant un taux de croissance impressionnant de 8,3% pour 2025, le plus élevé de la région, a souligné l’ambassadeur.

Le pays a récemment complété son appareil politique grâce à l’élection présidentielle et à la nomination d’un nouveau Premier ministre et d’un nouveau président de l’Assemblée nationale l’année dernière. Parallèlement, le Vietnam vient de réussir sa transition vers un modèle de gouvernement local à deux niveaux, officiellement entré en vigueur le 1er juillet.

Au-delà du renforcement de la coopération entre les deux organes législatifs, cette visite vise également à favoriser la collaboration dans de multiples secteurs, notamment le commerce, l’agriculture, les sciences et technologies et les échanges interpersonnels.

La coopération au sein des cadres multilatéraux est également un aspect important, a-t-il déclaré, précisant que le Sénégal a soutenu la candidature réussie du Vietnam à la désignation de l’ ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Con Son, Kiêp Bac comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO lors de la 47e session de l’organisation, démontrant ainsi l’efficacité de la coordination entre les deux pays sur la scène internationale.

L’ambassadeur s’est dit optimiste quant aux perspectives de coopération, soulignant que lors des préparatifs de la visite, les deux parties avaient exprimé leur intérêt particulier et leur ferme détermination à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Cette visite renforcera sans aucun doute la coopération parlementaire et permettra de réaliser des avancées significatives. Par ailleurs, de nombreux autres domaines, tels que l’économie, le sport, l’agriculture et les liens intercommunautaires, sont également encouragés.

Évoquant le rôle potentiel du Vietnam et du Sénégal comme portes d’entrée régionales mutuelles, il a souligné que l’adhésion active du Vietnam à l’ASEAN, une région dynamique à la croissance économique impressionnante, positionne le pays comme une passerelle idéale pour l’accès du Sénégal aux marchés d’Asie du Sud-Est.

La position importante du Sénégal en Afrique de l’Ouest, conjuguée à sa croissance économique rapide, à sa politique commerciale ouverte et à son adhésion fondatrice à l’Union économique et monétaire ouest-africaine, en fait une porte d’entrée attractive pour les entreprises vietnamiennes. De plus, en tant que l’un des principaux pays de la Zone de libre-échange continentale africaine, le pays offre aux entreprises un accès à un marché de plus d’un milliard de personnes.

L’ambassadeur a toutefois également reconnu les défis tels que la distance géographique, les différences de normes techniques, les systèmes de paiement internationaux et les infrastructures logistiques, qui nécessitent des efforts de la part des gouvernements et des milieux d’affaires. Il s’est dit convaincu qu’avec une forte détermination politique et le soutien des ministères, des secteurs et des milieux d’affaires des deux parties, le Vietnam et le Sénégal pourraient devenir des partenaires économiques essentiels, non seulement au niveau bilatéral, mais aussi dans leurs régions respectives.

Un aspect marquant de ces liens florissants, a-t-il déclaré, est la popularité croissante du Vovinam, un art martial vietnamien, dans ce pays africain. Avec plus de 3.000 pratiquants au Sénégal, le pays est la deuxième plus grande communauté de Vovinam d’Afrique après l’Algérie. Les deux peuples partagent une profonde appréciation des arts martiaux et de la culture physique, ce qui ouvre des perspectives de coopération plus étroite à l’avenir.

Évoquant le rôle essentiel de la communauté vietnamienne au Sénégal, le diplomate a déclaré que, malgré ses quelques 2.000 membres, elle a établi des racines profondes et entretient des liens étroits avec sa patrie. La communauté de Kim Hoi est particulièrement remarquable, composée de familles issues de mariages entre Vietnamiens et Sénégalais, qui ont préservé les traditions culturelles vietnamiennes tout en s’intégrant parfaitement à la société locale.

L’ambassadeur a également souligné le fort intérêt local pour la culture vietnamienne, notamment à travers la pratique du vovinam. De nombreux pratiquants sénégalais de cet art martial ont adopté les valeurs culturelles vietnamiennes, rapprochant ainsi les images vietnamiennes du peuple sénégalais.

VNA/CVN