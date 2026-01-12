Les succès économiques du Vietnam témoignent de la justesse de la direction du Parti communiste

Le Vietnam s’est imposé comme un acteur économique majeur en Asie du Sud-Est, et ses progrès remarquables témoignent de la direction éclairée du Parti communiste du Vietnam (PCV), selon Wulf Gallert, coprésident de la Commission internationale du Parti de gauche allemand (Die Linke).

Photo : VNA/CVN

S’adressant à un journaliste de l'Agence Vietnamienne d'Information en Allemagne, à la veille du XIVe Congrès national du Parti, Wulf Gallert a qualifié cette réunion d’événement politique d’une importance particulière. Dans un contexte d’incertitude mondiale accrue, a-t-il déclaré, le congrès devrait adopter de nouvelles orientations politiques afin d’accélérer le développement économique et de renforcer les capacités organisationnelles.

Pour l’avenir, il a affirmé que la poursuite de consultations inclusives et l’écoute des points de vue de toutes les couches de la population, notamment celles qui créent directement de la valeur pour la société, constituera la clé permettant au Vietnam de remporter de nouveaux succès. Au nom du Parti de la gauche allemande, Wulf Gallert a adressé ses meilleurs vœux de réussite au Congrès.

Commentant la situation mondiale actuelle, il s'est dit préoccupé par les précédents dangereux auxquels le monde est confronté, allant des conflits armés aux guerres économiques, qui créent un environnement de plus en plus défavorable aux pays défendant le libre-échange et des règles communes, comme l'Allemagne et le Vietnam.

À son avis, une coopération bilatérale plus étroite est essentielle pour trouver des solutions aux défis actuels et œuvrer ensemble à un monde pacifique et prospère, respectueux du droit international et de la Charte des Nations unies.

Se disant fier de l'amitié de longue date qui unit les deux partis depuis des décennies, Wulf Gallert a souligné que les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le parti allemand Die Linke se trouvent aujourd'hui à un stade particulièrement positif, marqué par une proximité sans précédent. Malgré la distance géographique, a-t-il ajouté, les deux partis ont toujours su trouver des convergences pour faire face aux défis communs du monde contemporain.

Il a exprimé l'espoir que les deux parties poursuivront leurs échanges étroits afin de consolider leur amitié sur la base des intérêts communs de leurs peuples.

