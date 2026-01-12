Renouveau (Dôi Moi) : de la théorie à la puissance économique mondiale

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) représente un événement politique majeur, marquant le lancement des préparatifs pour les deux "objectifs centenaires" : le centenaire de la fondation du Parti en 2030 et celui de la nation en 2045.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a souligné que ce Congrès ouvre une "nouvelle ère" pour le pays, avec la théorie du Renouveau (Dôi Moi) comme axe directeur de cette transformation.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), l'expert en études vietnamiennes, Wei Wei, également chef du service de la langue vietnamienne de China Media Group (CMG), a souligné que le Dôi Moi est devenu la pensée directrice du développement global du Vietnam. Après près de 40 ans de mise en œuvre, cette théorie s'est imposée comme un système idéologique fondamental aux côtés du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh.

Les réformes récentes ont permis de moderniser le système politique et de stimuler l'économie. L'appareil gouvernemental a été rationalisé, passant de 30 à 21 organismes. Parallèlement, le nombre de provinces et de villes a été ramené de 63 à 34 unités, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de l’administration publique.

En 2025, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam devrait atteindre 510 milliards de dollars, hissant le pays au 32e rang mondial et au 4e rang de l'ASEAN. Malgré la montée du protectionnisme à l'échelle globale, les échanges extérieurs pourraient franchir le cap historique des 900 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les 20 premières puissances commerciales mondiales. Ces succès renforcent la légitimité du PCV et consolident les bases nécessaires à la réalisation de ses ambitions à long terme.

Sur le plan commercial international, bien que le monde soit confronté à des barrières commerciales croissantes et à l’escalade du protectionnisme, le Vietnam continue de montrer une capacité remarquable à maintenir une croissance soutenue. Les exportations nationales devraient dépasser les 900 milliards de dollars en 2025, positionnant le pays parmi les 15 plus grands partenaires commerciaux mondiaux. Ces succès renforcent la position du PCV et solidifient la base pour réaliser ses "deux objectifs centenaires".

L’expert chinois a évoqué l’approfondissement de la pensée du Renouveau, précisant que l’objectif central est de transformer le Vietnam en un pays industriel moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, puis en un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. La clé de cette réussite réside, selon lui, dans la continuité des réformes structurelles.

Wei Wei a également mis en avant les similitudes politiques et économiques entre le Vietnam et la Chine. La Chine demeure le premier partenaire commercial du Vietnam depuis 21 ans. La construction d'une "communauté d'avenir partagé" entre les deux nations est aujourd'hui citée comme un modèle exemplaire de coopération Sud-Sud.

En restant fidèle à la voie du Renouveau et de l'ouverture, le Vietnam dispose des fondations nécessaires pour réaliser ses ambitions nationales d'ici le milieu du XXIe siècle, a indiqué l’expert chinois.

