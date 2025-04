Les épopées du Tây Nguyên en quête de reconnaissance mondiale

Le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak, Lai Duc Dai, a déclaré que la province prévoit de préparer un dossier sur le trésor des épopées du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) pour proposer à l’UNESCO de le reconnaître comme patrimoine culturel mondial.

Selon le responsables, Dak Lak se coordonnera avec les autres provinces du Tây Nguyên pour établir un dossier visant à préserver et à promouvoir la valeur de ce type de patrimoine culturel immatériel national dans la vie contemporaine.

Pour les minorités ethniques du Tây Nguyên, les épopées résument mieux que toutes leurs histoires et leurs expériences de vie accumulées à travers les générations.

Chaque épopée raconte une histoire sur des thématiques aussi variées que la guerre, la fusion de tribus, le mariage, la famille, le travail et la production, ou encore la vie spirituelle.

Chaque œuvre nous offre un tableau haut en couleur de la vie sociale d’une des différentes communautés d’ethnies du Tây Nguyên.

En 2014, les épopées Khan des Ê dê, Homon des Bahnar (province de Gia Lai) et Homon des Bahnar - Ro Ngao (province de Kon Tum) ont été reconnues comme patrimoine culturel immatériel national.

Publiée en 1927, Klei khan Dam San est l’épopée la plus populaire des Ê dê vivant au Tây Nguyên.

Depuis lors, la recherche, la collecte, l’enregistrement et la traduction des épopées du Tây Nguyên n’ont pas encore pleinement reflété la stature de ce trésor.

Transmises de génération en génération par voie orale, les épopées sont ancrées dans la mémoire collective et représentées lors de rassemblements communautaires.

Les conteurs-chanteurs de ces épopées constituent aussi un patrimoine précieux.

Ces "trésors vivants" sont des artistes polyvalents qui recréent l’œuvre, mettent en scène des situations et incarnent tous les rôles. Ils sont capables d’imiter des voix féminines, masculines, démoniaques ou angéliques.

C’est grâce à eux que chaque épopée existe en plusieurs versions différentes et que l’ensemble constitue un trésor folklorique énorme.

Cependant, de nos jours, les conteurs-chanteurs des épopées sont de plus en plus âgés et de moins en moins nombreux.

L’espace de la représentation des épopées, les interprètes, les auditeurs, les spectateurs… ont tous changé.

Depuis 2013, la province de Kon Tum a lancé un projet visant à préserver les épopées, en organisant la collecte, la recherche, la traduction et la publication des épopées des groupes ethniques Bahnar et Xo Dang, et restaurant l’art de représentation des épopées.

Cependant, à ce jour, le nombre d’artisans capables de préserver l’épopée est très faible ; le volume d’épopées collectées qui n’ont pas été traitées, traduites ou rééditées est relativement important en raison du manque de personnes capables de les transcrire et de les traduire.

Kon Tum envisage d’inclure les épopées dans l’enseignement dans les internats ethniques locaux.

Dak Lak, quant à elle, est aussi confronté à une pénurie d’artisans enseignant la pratique de ce type de patrimoine culturel immatériel national, alors que la jeune génération n’est pas enthousiaste à ce sujet.

Par conséquent, l’initiative de la province de Dak Lak de compiler un dossier sur le trésor des épopées du Tây Nguyên pour le soumettre à l’UNESCO est considérée comme une bonne solution dans la préservation des épopées et la promotion de leur valeur dans la vie contemporaine.

Les provinces peuvent également se référer à la méthode actuelle d’organisation et de mobilisation de la création d’œuvres musicales, intégrant de manière sélective les valeurs typiques des épopées pour promouvoir la culture unique du Tây Nguyên.

Promouvoir la création d’œuvres musicales, intégrant de manière sélective les valeurs typiques des épopées pour promouvoir la culture au Tây Nguyên est également considérée comme une bonne direction.

