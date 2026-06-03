Tourisme : la proximité et la sécurité guident les choix des voyageurs

Alors que la saison estivale demeure la période la plus dynamique de l’année pour le secteur touristique, les incertitudes économiques, la hausse des coûts des services et les tensions géopolitiques influencent fortement les choix des voyageurs. Les séjours de proximité, plus abordables et offrant davantage de garanties en matière de sécurité, gagnent ainsi en popularité.

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Selon les professionnels du secteur, l’augmentation des prix du carburant a entraîné une hausse sensible des coûts du transport, notamment aérien, modifiant les habitudes de consommation touristique. Les circuits domestiques nécessitant des déplacements en avion perdent en attractivité en raison d’une augmentation des coûts pouvant atteindre 30 à 40 %, explique Pham Hai Bang, directeur général de Bluetour.

Photo : VNA/CVN

À l’inverse, les voyages par la route, sur de courtes distances, séduisent un nombre croissant de familles grâce à leur coût modéré et à la flexibilité qu’ils offrent. Le développement du réseau autoroutier renforce également cette tendance. De nombreux voyageurs privilégient désormais des escapades de quelques jours vers des destinations situées à seulement deux à quatre heures de route des grandes villes.

Le marché international évolue lui aussi vers des destinations plus compétitives. Certaines offres à l’étranger affichent des tarifs comparables, voire inférieurs, à ceux de certains séjours domestiques. La Chine figure parmi les destinations les plus prisées de l’été 2026 grâce à sa proximité géographique, à ses coûts raisonnables et à la diversité de ses produits touristiques. Des villes comme Chongqing, Shanghai ou encore le circuit Kunming-Lijiang attirent de nombreux visiteurs vietnamiens. Les programmes vers la République de Corée et le Japon bénéficient également d’un intérêt soutenu grâce à des prix plus accessibles.

Les conditions climatiques influencent également les flux touristiques. Les fortes chaleurs observées depuis le début de l’été favorisent les destinations balnéaires ainsi que les régions montagneuses au climat plus tempéré. Outre les stations côtières, des destinations telles que Sa Pa ou Tam Dao enregistrent une fréquentation accrue.

Face à l’évolution de la demande, les entreprises du secteur adaptent leurs stratégies. Elles misent davantage sur l’optimisation des coûts, la diversification des produits et l’amélioration de l’expérience client plutôt que sur une simple concurrence tarifaire.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la sécurité s’impose comme un critère essentiel dans le choix d’un voyage. Les agences renforcent leurs dispositifs de prévention en suivant de près les prévisions météorologiques et les réglementations locales afin d’ajuster leurs programmes. Le respect des règles de sécurité, notamment lors des déplacements routiers, des excursions nautiques ou des activités de plein air, fait désormais l’objet d’une vigilance accrue.

La notion de sécurité englobe également la protection des droits des consommateurs. Les professionnels mettent en garde contre les offres anormalement bon marché, notamment les circuits dits "zéro dollar", qui compensent leurs faibles tarifs par des achats obligatoires ou des frais supplémentaires non annoncés. Ces pratiques nuisent à la qualité de l’expérience touristique et créent une concurrence déloyale sur le marché.

Les experts recommandent aux voyageurs de vérifier attentivement la réputation des agences, les conditions de transport, les standards d’hébergement, les garanties d’assurance et les procédures de gestion des imprévus avant toute réservation. Pour les voyages à l’étranger, il est également conseillé de suivre l’évolution de la situation politique et sociale des destinations choisies.

Dans un contexte économique encore incertain, les voyageurs privilégient de plus en plus des séjours abordables, proches et sûrs. Cette évolution incite les entreprises touristiques à renforcer la qualité de leurs services, la transparence de leurs offres et les garanties de sécurité, autant de conditions indispensables au développement durable et à la compétitivité du tourisme vietnamien.

VNA/CVN