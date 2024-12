L'Asie représente 80% des arrivées internationales au Vietnam

Cette année, près de 80% des arrivées internationales au Vietnam jusqu’à présent sont venues d’Asie, avec un pourcentage significatif de 60% provenant de la République de Corée, de Chine, de Taïwan (Chine) et du Japon, a fait savoir le 6 décembre l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Environ 1,7 million d'étrangers sont venus au Vietnam en novembre, marquant une augmentation de 20,5% en glissement mensuel et de 38,8% en glissement annuel, faisant de novembre le mois le plus faste pour le tourisme national cette année.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, au cours des 11 premiers mois, le Vietnam a accueilli plus de 15,8 millions de touristes étrangers, soit une croissance annuelle de 41%.

La République de Corée est le plus grand pourvoyeur de touristes au Vietnam avec 4,1 millions de visiteurs, représentant 26,1% du total des arrivées étrangères. Elle est talonnée par la Chine avec 3,3 millions de visiteurs (21,2%) et suivie de loin par Taïwan (Chine) avec 1,1 million. Les autres marchés clés comprenaient les États-Unis (706.000), le Japon (656.000), l’Inde, la Malaisie, l’Australie, le Cambodge et la Thaïlande.

Ces chiffres soulignent le rôle central des marchés d’Asie du Nord-Est dans la croissance du tourisme international au Vietnam. Les marchés d’Asie du Sud-Est ont également affiché des performances prometteuses, avec des augmentations notables en provenance d’Indonésie (en hausse de 78,3%), des Philippines (69,8%), du Laos, du Cambodge, de Malaisie et de Singapour.

Croissance significative des marchés européens

Les marchés européens ont également connu une croissance significative du nombre de visiteurs au Vietnam, notamment le Royaume-Uni (en hausse de 20,4%), la France (30,5%), l’Allemagne (24,1%), l’Italie (57,4%), l’Espagne (23,8%), la Russie (82,4%), le Danemark (20,2%), la Norvège (17,8%) et la Suède (25,2%). Cette croissance peut être attribuée à la politique du Vietnam consistant à accorder des exemptions unilatérales de visa aux citoyens de ces pays, leur permettant de séjourner au Vietnam jusqu’à 45 jours, une mesure introduite le 15 août 2023.

Selon l’Office général des statistiques, près de 13,4 millions d’étrangers sont arrivés par avion, soit 84,5% du total et une hausse annuelle de 36,4%. Plus de 2,2 millions de visiteurs sont entrés au Vietnam par voie terrestre, ce qui représente une croissance de 67,4%, tandis que 221.000 autres sont arrivés par voie maritime.

Les recettes touristiques des 11 premiers mois sont estimées à 57.500 milliards de dôngs (2,3 milliards d'USD), ce qui reflète une hausse de 17,3% par rapport à la même période l’année dernière. Ce succès est attribué aux efforts de promotion du tourisme local qui battent leur plein depuis le début de cette année.

Cerise sur le gâteau, le port de croisière international de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), a accueilli plus de 2.800 passagers étrangers à bord du croiseur de luxe 5 étoiles Celebrity Solstice le 6 décembre. Le lendemain, un groupe de touristes français est prêt à explorer la baie de Ha Long et la ville de Hanoï.

Le secteur touristique vietnamien est ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif d’accueillir entre 17 et 18 millions de touristes étrangers en 2024 .

