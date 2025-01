Les touristes affluent à Quang Ninh pendant les vacances du Nouvel An 2025

Bien que les vacances n'aient duré qu'une seule journée, les touristes nationaux étaient au nombre d'environ 49.120 tandis que les visiteurs internationaux ont dépassé les 23.880. Les visiteurs de nuit ont augmenté de 69% par rapport aux jours normaux pour atteindre environ 27.000.

La province a déclaré un revenu touristique estimé à 168 milliards de dongs (6,6 millions de dollars), en hausse de 51 % par rapport aux jours normaux.

Les sites touristiques populaires comprennent le musée de Quang Ninh avec 1.355 visiteurs, la pagode Yen Tu 1.215 visiteurs et le parc Sun World 1.000 visiteurs. La ville de Mong Cai a accueilli 7.000 visiteurs, dont 6.000 ont franchi la porte frontière internationale de Mong Cai.

La baie de Ha Long est restée une destination de choix, attirant environ 10.000 visiteurs, dont 8.500 touristes internationaux. Le soir du Nouvel An, plus de 10 navires ont organisé des fêtes de fin d'année avec des spectacles culturels et des feux d'artifice, créant une atmosphère animée. Les bateaux de croisière et les restaurants flottants de la baie de Ha Long continuent d'être parmi les attractions les plus recherchées, réputées pour leurs services de qualité.

En plus des sites touristiques traditionnels, le tourisme rural et le tourisme d'expérience ont également été les choix préférés des voyageurs, avec des destinations telles que la vallée des fleurs de Yên Tu dans la ville d'Uông Bi, le jardin de fleurs de Cao Son dans le district de Binh Lieu et le jardin de fleurs de Sông Hanh dans la commune de Quang Yen se révélant être des pôles d'attraction pour les visiteurs.

Plusieurs localités ont organisé des programmes culturels et sportifs dynamiques pour renforcer l'esprit des fêtes. La zone touristique de la porte de Quang Ninh, la ville de Dông Triêu et l'association provinciale des entreprises ont organisé une foire commerciale et une exposition tout en lançant un modèle d'économie nocturne, attirant des milliers de participants. Ces initiatives ont également célébré l'élévation de Dông Triêu au rang de ville.

La ville de Ha Long a organisé un événement de compte à rebours spectaculaire pour inaugurer 2025, mis en évidence par un feu d'artifice sur la place "30 Octobre" et un spectacle musical. Le programme comprenait des spectacles vibrants célébrant l'amour, la jeunesse et le printemps, captivant à la fois les habitants et les touristes.

En prévision de la fête, le département provincial du tourisme a demandé aux sites touristiques et aux entreprises locales d'améliorer la qualité de leurs services en mettant en œuvre des mesures strictes de sécurité incendie, de sécurité et d'hygiène alimentaire. Ils ont également été encouragés à organiser des activités de divertissement et à rénover leurs installations et attractions pour créer une atmosphère joyeuse et accueillante.

Ces efforts visaient à assurer une expérience mémorable aux touristes, renforçant la réputation de Quang Ninh en tant que destination de voyage de premier ordre.

VNA/CVN