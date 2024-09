Des entreprises australiennes soutiennent le tourisme communautaire au VN

Une délégation d’entreprises et d’experts touristiques d’Australie a récemment visité l’atelier de Vun Art, une coopérative du village de la soie de Van Phuc, dans l’arrondissement de Hà Dông (Hanoï), pour sonder les opportunités de coopération dans le développement du tourisme communautaire et du tourisme expérientiel.

L’atelier de Vun Art, qui vend des produits créatifs artisanaux, notamment des tableaux créés par des personnes handicapées à partir des petits morceaux de tissu, a l’ambition de se transformer en une destination touristique attrayante de la capitale.

Fondé en 2017 par Lê Viêt Cuong, une personne handicapée, cet ateliert est un modèle économique collectif qui a pour l’objectif de préserver les traditions du village de la soie de Van Phuc, de créer des emplois pour les personnes handicapées et de profiter des morceaux de soie laissés par la confection des vêtements.

Créativité des personnes handicapées

À Vun Art, les chutes de tissus de soie qui semblent inutilisables, sont assemblées pour créer des œuvres d’art imprégnées de la culture vietnamienne grâce aux mains habiles et à la créativité des personnes handicapées. Outre des tableaux créés à partir de morceaux de tissu, Vun Art a lancé sur le marché de nouveaux produits en tissu comme sacs, puzzle et cartes postales pour diversifier ses produits et élargir ses débouchés. Ces produits sont très appréciés du public.

Par ailleurs, cet atelier propose également des cours de formation professionnelle sur la peinture sur tissu pour les personnes handicapées.

Ces derniers temps, outre la vente des produits créatifs artisanaux, Vun Art s’est efforcé de diversifier ses activités pour améliorer les revenus de ses membres. Il s’est lancé dans les services touristiques en offrant aux visiteurs des expériences uniques.

En visitant Vun Art, les touristes n’ont pas seulement l’occasion d’admirer des œuvres originales faites par des personnes handicapées, mais également de découvrir les différentes étapes de fabrication d’un tableau en tissu, telles que la conception des modèles, la découpe, l’assemblage des éléments ou encore le collage. En particulier, ils peuvent expérimenter la réalisation de peintures sur tissus avec l’aide des artisans handicapés de l’atelier.

Grâce à cette initiative, Vun Art a attiré un grand nombre de touristes, notamment pendant les week-ends.

Après sa visite à Vun Art, le président de l’agence de voyages Intrepid Travel (Australie), Darrell Wade, a partagé : "C’est un excellent modèle dans le développement des produits de recyclage et de créativité. À partir des débris inutilisables, les artisans de Vun Art, qui sont pour la plupart des personnes handicapées, ont créé des produits esthétiques très appréciés du public. En se lançant dans le développement du tourisme communautaire, Vun Art a permis de relier les touristes aux communautés locales, notamment aux personnes handicapées. Les touristes peuvent s’inspirer de l’énergie des travailleurs en situation de handicap".

Expériences uniques

Dans le but de développer le tourisme durable en apportant une valeur ajoutée aux communautés locales, de nombreuses agences de voyages australiennes ont choisi Vun Art comme destination pour donner à leurs clients des expériences uniques.

De nombreux touristes australiens ont dit espérer revenir à Vun Art s’ils ont l’occasion de visiter à nouveau le Vietnam.

Lê Viêt Cuong, fondateur de Vun Art, a déclaré : "Les touristes étrangers ont contribué à environ 20% du chiffre d’affaires des ventes de nos produits. Les services touristiques ont apporté des impacts positifs non seulement à Vun Art, mais également à chacun de nos membres. Vun Art a réussi à ouvrir de nouvelles opportunités aux handicapés en facilitant leur accès au monde du travail avec confiance et autonomie. La communication avec les touristes a aidé les personnes handicapées à être plus actives et à mieux s’intégrer à la vie sociale".

Dans les temps à venir, Vun Art souhaite élargir sa superficie dans le but d’augmenter ses activités de production et de formation professionnelle ainsi que d’offrir aux touristes de nouvelles expériences.

"Nous voulons passer à un modèle de développement du tourisme durable au profit des personnes handicapées et vulnérables, et nous avons l’ambition de multiplier ce modèle dans l’ensemble du Vietnam. Dans un avenir proche, nous envisageons d’ouvrir un café pour apporter davantage d’opportunités d’emploi aux personnes handicapées et vulnérables. Nous organiserons des classes de formation professionnelle à l’intention de ces personnes dans différentes villes et provinces comme la ville de Huê", a souligné Lê Viêt Cuong.

En plus du soutien du Comité populaire de l’arrondissement de Hà Dông et du quartier de Van Phuc, Vun Art va recevoir une assistance financière de 30.000 USD en provenance de la Fondation Intrepid pour réaliser ses objectifs ambitieux.

Grandes opportunités

Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam, la délégation d’entreprises et d’experts touristiques d’Australie a eu un rendez-vous d’affaires avec des partenaires vietnamiens à Hô Chi Minh-Ville. Placé sous les auspices de l’Office national du tourisme d’Australie et du consulat général d’Australie à Hô Chi Minh-Ville, l’événement a permis de proposer des solutions visant à promouvoir la coopération touristique entre le Vietnam et l’Australie.

Il s’agit d’une bonne occasion pour les deux parties d’échanger des informations et de partager des expériences dans le développement du tourisme durable.

Lors de sa prise de parole, Jonathan Saw, représentant de la Commission australienne du commerce et des investissements (Austrade), a hautement apprécié le potentiel de développement des échanges touristiques entre l’Australie et le Vietnam.

Ces deux dernières années, le nombre de vols directs entre les deux pays a doublé, passant de 42 vols par semaine à 84 vols par semaine. En 2023, environ 150.000 Vietnamiens ont voyagé en Australie, tandis que le nombre de touristes australiens au Vietnam s’est élevé à 390.000 personnes, contre 383.000 en 2019 (avant la pandémie de COVID-19).

Jonathan Saw a également indiqué que même si le Vietnam ne figurait pas dans la liste des cinq principaux marchés touristiques internationaux de l’Australie, il reste un marché prometteur, à forte croissance.

Selon les données de l’Office national du tourisme d’Australie, le Vietnam se classe au 3e rang, après la Chine et l’Inde, en ce qui concerne le nombre de demandes de visa touristique. Au cours des cinq premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli 213.000 visiteurs australiens, soit une augmentation de 35% par rapport à l’année dernière, faisant ainsi de l’Australie la septième source de touristes étrangers pour le Vietnam.

