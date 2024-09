Tây Ninh, une affaire de goûts

Entre mont Bà Den, parc national de Xa Mat, lac Dâu Tiêng, cathédrale de Tây Ninh, sites historiques et ses plats saroureux tels que bánh canh (soupe de nouilles) de Trang Bàng, bánh tráng (galettes de riz), Tây Ninh offre un vaste panel d’activités touristiques qui saura ravir les amoureux de patrimoine et bonne chaire.

>> Saigontourist accompagne Tây Ninh dans son développement touristique

>> Tây Ninh attire 22 nouveaux projets d'investissement étranger direct

Photo : VNA/CVN

Au cours des huit premiers mois de 2024, Tây Ninh s’est classée au premier rang en termes de croissance économique dans la région du Sud-Est, et le tourisme a joué un grand rôle à cet égard.

Au cours de cette période, le nombre de touristes à Tây Ninh a atteint 3,9 millions, en hausse de 3,6% par rapport à l’année précédente, tandis que les revenus du tourisme ont dépassé 2.100 milliards de dôngs, en hausse de 37,3 %.Pendant les vacances de la Fête nationale (le 2 septembre), la province a accueilli plus de 115.000 touristes, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

Tây Ninh a identifié le tourisme comme une industrie phare pour le développement socio-économique de la province, elle reçoit donc beaucoup d’investissements et d’attention de la part de ses autorités.

Beaucoup de ses sites touristiques et de leurs services ont été modernisés, ce qui leur permet d’attirer plus de visiteurs et de vendre plus de produits artisanaux, de souvenirs et de plats locaux.

La province de Tây Ninh a renforcé sa coopération avec six autres provinces du Sud-Est et avec le groupe Saigontourist de Hô Chi Minh-Ville, ouvrant de nombreuses opportunités de promouvoir ses atouts touristiques tels que le tourisme fluvial, les villages d’artisanat traditionnel et les lieux de divertissement.

Les 6 et 7 septembre, Tây Ninh a organisé une tournée pour les membres des associations, agences et entreprises touristiques du Vietnam, présentant la cuisine locale, les sites historiques et touristiques.

Elle a également mené des activités de promotion du tourisme avec des localités cambodgiennes et sud-coréennes, et a fait la promotion de ses produits touristiques dans des magazines de voyage internationaux et sur des plateformes en ligne.

Objectifs pour les mois restants

Au cours des derniers mois de l’année, la province continuera de se concentrer sur l’attraction des touristes et l’amélioration de la qualité de ses produits pour tirer parti des atouts locaux.

Photo : VNA/CVN

Trân Anh Minh, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province, a déclaré que Tây Ninh a créé un groupe de travail pour mettre en œuvre des solutions visant à favoriser le développement socio-économique de la province, et qu’il est chargé de conseiller sur les politiques de développement du tourisme dans la province.

L’Association du tourisme de Tây Ninh, qui compte près de 100 membres, est également chargée de travailler avec les unités concernées pour organiser des événements de promotion du tourisme, ainsi que pour améliorer la qualité du tourisme local.Il a déclaré que la province développe davantage ses sites historiques et culturels, en se concentrant sur les sites qui attirent un nombre important de visiteurs, en plus d’améliorer la qualité de ses festivals uniques, comme celui mettant en vedette la soupe de nouilles de Trang Bàng et les plats végétariens locaux.

Tây Ninh sensibilise les entreprises et les habitants à l’importance d’améliorer leur image touristique et la qualité de leurs services pour garantir un comportement civil et amical et renforcer la marque touristique de la province, a-t-il ajouté.

En prévision du 50e anniversaire de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale en 2025, Tây Ninh rénove également son bureau central pour le site des vestiges de la base du Sud-Vietnam et travaille sur des visites guidées avec une technologie moderne.

VNA/CVN