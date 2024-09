Le Vietnam au top 10 des meilleurs pays pour les voyageurs selon Flight Center

Flight Center, l’une des plus grandes agences de voyage au monde, a analysé les réponses de plus de 170.000 voyageurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, du Canada et du Royaume-Uni pour déterminer les 10 pays et villes les mieux notés en 2024.

>> Le Vietnam, un des dix destinations préférées des touristes australiens

Photo : Asiakingtravel/CVN

Le Portugal caracole en tête du classement, talonné par les Îles Cook. L'Australie se classe troisième sur la liste, suivie par le Japon en quatrième position et de l'Espagne en cinquième position. Singapour se classe sixième, et la Grèce, septième sur la liste. L'Irlande (huitième), la Turquie (neuvième) et le Vietnam (10e) complètent le top 10.

Flight Centre décrit le Vietnam comme un "joyau de l’Asie du Sud-Est", offrant un mélange parfait de sécurité, d’accessibilité et de richesse culturelle. Le pays se distingue par ses villages préservés, ses sites du patrimoine mondial et sa cuisine locale exquise.

L’agence souligne que le Vietnam séduit les visiteurs par son harmonie entre villes anciennes et métropoles modernes. Les circuits à travers le pays, reliant des villes dynamiques à des sites romantiques comme la baie de Ha Long et la vieille ville de Hôi An, sont particulièrement appréciés pour leur charme authentique.

Dans le classement des villes, Perth, la capitale de l'Australie occidentale, s'est classée première. La capitale du Queensland, Brisbane, à l'autre bout de l'Australie, s'est classée deuxième, tandis que Queenstown, au sud-ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, s'est classée troisième. Au Japon, Tokyo, sa capitale animée, s'est distinguée auprès des voyageurs, se classant quatrième sur la liste. Christchurch en Nouvelle-Zélande arrive cinquième.

Rarotonga, une île des îles Cook décrite par un voyageur comme "une grande station balnéaire" connue pour ses plages de sable blanc et ses lagons turquoise, se classe sixième sur la liste. La capitale catalane, Barcelone, arrive septième, tandis que la deuxième ville la plus populaire d'Australie, Melbourne, se classe huitième. Les voyageurs ont également été impressionnés par la ville historique de Rome (neuvième) et par Vancouver au Canada, qui arrive dixième.

Les attractions du Vietnam

"Dynamique et élégant à la fois, le charme d'antan du Vietnam vous fera fondre. En voyageant de Hanoi à Ho Chi Minh-Ville, ce voyage classique au Vietnam combine ces villes animées avec les eaux turquoises tranquilles de la baie de Ha Long et le charme d'antan de Hôi An", a écrit Flight Center sur son site web (www.flightcentre.co.uk).

"Imprégnez-vous du charme colonial de l'élégante Hanoï, peut-être la capitale la plus gracieuse, la plus atmosphérique et la plus exotique d'Asie. Explorez les larges avenues bordées d'arbres, les magnifiques lacs, les anciennes pagodes et le vieux quartier historique qui se fondent tous dans une fusion unique de splendeur coloniale française et de charme oriental. Laissez votre histoire d'amour avec la cuisine vietnamienne commencer en goûtant aux nombreux délices proposés, des délices délectables des stands de nourriture de rue omniprésents au large choix de restaurants servant des délices savoureux pour tous les goûts".

"Point culminant de nombreux voyages au Vietnam, la baie de Ha Long est le joyau de la couronne du Nord du Vietnam. Montez à bord d'une jonque traditionnelle pour voir les îlots calcaires karstiques s'élever majestueusement des eaux vert émeraude et les villages flottants colorés disséminés autour de la baie. Nagez, prenez un kayak ou admirez simplement la vue incroyable depuis le pont du bateau."

"Admirez la splendide architecture et plongez dans une époque révolue à Hôi An, un élégant port de commerce d'antan avec des rues pavées, des maisons traditionnelles et de minuscules maisons de commerce. Vous y trouverez des restaurants de charme, des cafés branchés le long du front de mer, de charmantes boutiques d'artisanat et des artisans, dont certains des meilleurs tailleurs sur mesure d'Asie. La vieille ville, avec son pont couvert japonais et ses maisons coloniales françaises, ainsi que l'impressionnant temple hindou My Son ne sont que deux des sites incontournables."

"Envolez-vous vers Hô Chi Minh-Ville, une ville moderne et dynamique avec une histoire envoûtante", présente Flight Center, recommandant de visiter les tunnels de Cu Chi, le Palais de la Réunification, le Musée des vestiges de la guerre, le marché de Bên Thành et les nombreux vestiges architecturaux coloniaux.

VNA/CVN