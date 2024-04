Les jours fériés du 30 avril et du 1er mai, une période idéale pour la croissance du tourisme

Les congés du 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1 er mai marquent chaque année le début des vacances d'été. Les entreprises touristiques vietnamiennes et diverses destinations touristiques considèrent cette période comme une période idéale.

Selon le directeur adjoint de l'Administration nationale du tourisme Pham Van Thuy a déclaré que toutes les fêtes importantes, y compris celle du 30 avril et du 1er mai, étaient des moments idéaux pour que le secteur du tourisme accueille des touristes nationaux et étrangers.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le secteur du tourisme ont pris de multiples mesures pour promouvoir le développement du tourisme et attirer et répondre aux divers besoins des touristes nationaux et étrangers. On peut dire que les longues vacances constituent une opportunité favorable à la croissance du tourisme.

En 2024, la province septentrionale de Diên Biên accueille l'Année nationale du tourisme. Profitant de cette opportunité, diverses agences de voyages ont conçu une variété de produits touristiques.

Le Centre du Vietnam est également une destination de vacances d’été populaire auprès des touristes. Parmi eux, l’itinéraire Huê - Dà Nang - Hôi An est toujours le premier choix.

Il convient de mentionner que de nombreuses agences de voyages ont inclus le train touristique Huê - Dà Nang "Connecting Central Heritage" dans leurs itinéraires touristiques conçus pour 2024. L’expérience de prendre le train en voyage est une nouvelle tendance du tourisme intérieur.

À l'occasion de jours fériés du 30 avril et du 1er mai cette année, la compagnie de tourisme Saigontourist continue de s'associer à Vietnam Airlines pour lancer des itinéraires de voyage. Cette année, l'entreprise a élaboré plus de 200 itinéraires touristiques nationaux et étrangers et projette de desservir plus de 110.000 personnes provenant de plus de 350 groupes touristiques à travers le pays.

Le président de l'Association touristique provinciale de Kiên Giang (Sud) Trân Quôc Khanh a déclaré que l'association appelait les unités membres à coopérer pour développer de nouveaux produits touristiques, à améliorer la qualité des services et des infrastructures touristiques afin d’offrir les meilleurs services aux touristes.

