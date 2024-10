Le PM préside la réunion périodique de septembre du gouvernement

Le Premier ministre a souligné les restrictions et les défis existants, tels que la stabilité macroéconomique confrontée à des risques potentiels, les graves impacts du typhon Yagi, qui ont obligé de nombreuses localités du Nord à se concentrer sur la reprise, la situation de la production nationale et des affaires et les exportations dans certains secteurs nécessitant des efforts continus, et la nécessité de résoudre certaines incohérences juridiques, réglementaires et politiques.

Il a noté que les tâches pour les mois restants de 2024 sont encore lourdes, compte tenu de nombreuses difficultés et défis tant au niveau international que national. Cela nécessite que tous les niveaux, secteurs et localités, en particulier leurs dirigeants, fassent de plus grands efforts et prennent des mesures plus décisives et plus efficaces pour s'efforcer de réaliser pleinement les objectifs et les tâches fixés.

Le chef du gouvernement a demandé aux participants à la réunion de se concentrer sur la discussion et l’évaluation de la situation, de partager les leçons apprises et de proposer des tâches et des solutions pour avoir une réponse politique plus flexible et plus opportune dans les mois restants afin d’atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés. Il s’agit notamment de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l’inflation, d’assurer les grands équilibres, de garantir la sécurité sociale et de maintenir fermement l’indépendance, la souveraineté, la sécurité politique et l’ordre et le bien-être social.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, depuis le début de cette année, le gouvernement s’est concentré sur la mise en œuvre de trois percées stratégiques en termes d’institutions, de ressources humaines et d’infrastructures, en mettant l’accent sur la révision et le perfectionnement des institutions, des lois, des mécanismes et des politiques.

Une attention particulière a également été accordée à la promotion de la science et de la technologie, des start-up, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, à la réduction et à la simplification des procédures administratives, à l’élimination des difficultés pour la production et les entreprises et à la garantie du bien-être social et à l’amélioration de la vie des gens.

En conséquence, la situation socio-économique globale en septembre, au troisième trimestre et au cours des neuf premiers mois de 2024 a continué de montrer des tendances de reprise positives, avec des performances ce mois-ci meilleures que le précédent et ce trimestre plus élevées que le précédent.

La croissance du PIB du pays a augmenté de 7,4% au troisième trimestre et de 6,82% au cours des neuf premiers mois de 2024. La stabilité macroéconomique a été maintenue tandis que l'inflation était sous contrôle et les principaux équilibres ont été assurés.

