Préservation et valorisation du patrimoine de l’art du chèo

L’art du chèo (théâtre populaire), dont la naissance remonte à plusieurs siècles, est profondément enraciné dans la vie culturelle et sociale vietnamienne, constituant une partie essentielle de son héritage spirituel et culturel.

Le chèo est étroitement lié à la vie quotidienne et aux festivités vietnamiennes. Il est souvent joué lors des festivals pour remercier les dieux des bonnes récoltes, de la prospérité des villageois, et pour servir des activités culturelles et spirituelles de la communauté.

Photo : VNA/CVN

Récemment, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a approuvé la soumission d’un dossier à l’UNESCO pour que le chèo soit inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette initiative souligne non seulement l’importance culturelle du chèo dans la vie culturelle des Vietnamiens, mais aussi la fierté des habitants de Thai Binh, une région réputée pour ses mélodies anciennes et typiques du chèo du delta du fleuve Rouge.

Le chèo de Thai Binh

Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thai Binh, explique que le chèo est une forme de théâtre chanté traditionnel, combinant chant, danse, musique et éléments théâtraux originaux. Il est particulièrement développé et populaire dans le delta du fleuve Rouge, ainsi que dans plusieurs provinces des régions montagneuses du Nord et du Centre septentrional.

Photo : VNA/CVN

Avec ses nombreuses caractéristiques de la culture rizicole dans le delta du fleuve Rouge, Thai Binh est un lieu de convergence et de promotion des valeurs culturelles populaires traditionnelles, notamment l’art du chèo. Malgré les évolutions complexes, cet endroit conserve encore l’essence de nombreuses mélodies uniques du chèo.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, il n’existe actuellement aucun document confirmant la date de naissance de l’art du chèo à Thai Binh. Cependant, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, il y avait environ 50 clubs de chèo à Thai Binh, principalement dans trois zones : chèo Khuôc (commune de Phong Chau, district de Dông Hung), chèo Hà Xa (commune de Tân Lê, district de Hung Hà) et chèo Sao Dên (commune de Song An, district de Vu Thu).

En particulier, le village de Khuôc est célèbre pour ses anciennes mélodies de chèo. Les villageois y préservent un patrimoine culturel précieux.

Dans le village de Khuôc, le chèo est un élément indispensable des activités culturelles de la communauté, des personnes âgées aux jeunes, avec des familles de 2 à 3 générations transmettant l’art traditionnel du chèo comme un trésor.

L’art traditionnel du chèo risque de se perdre progressivement face au développement d’une société moderne aux nombreuses formes nouvelles de divertissement. Pour préserver cet art populaire riche en identité nationale, Thai Binh se concentre sur le développement de chant et de performance chèo au sein de la communauté.

Le chèo de Thai Binh a été inscrit par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme au patrimoine culturel immatériel national le 14 février 2023.

Pour que le chèo résonne pour toujours

Thai Binh accorde une grande importance à la préservation de l’art traditionnel du chèo. En 2022, le Comité populaire de la province a approuvé un projet de développement de l’art du chèo pour la période 2022-2025, avec orientations jusqu’en 2030. Ce projet est doté d’un budget total de plus de 8 milliards de dôngs. Le projet vise à “transformer l’art du +chèo+ en produit culturel et touristique typique, une force endogène qui contribue au développement socio-économique de la province”.

Photo: VNA/CVN

Selon Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, pour préserver l’art du chèo, la province a demandé aux centres culturels et sportifs des districts d’ouvrir des classes pour enseigner cet art. À ce jour, la province a créé près de 300 clubs du chèo avec plus de 8.000 membres.

Thai Binh est également l’une des rares localités à avoir introduit le chèo dans des écoles. En 2022, le Comité populaire de la province de Thai Binh a approuvé un projet de développement de l’art du chèo dans les établissements d’enseignement préscolaire et secondaire, ainsi que dans des centres de formation professionnelle, pour la période 2022-2025, avec vision jusqu’en 2030. Après plus d’un an de mise en œuvre, ce projet montre déjà son efficacité dans la transmission et l’éducation de la jeune génération sur cet art populaire de la région.

Trân Thi Bich Vân, directrice adjointe du Service de l’éducation et de la formation de la province de Thai Binh, indique que jusqu’à présent, 100% des écoles ont introduit cet art dans leur programme d’enseignement. De nombreux établissements ont créé et maintenu des clubs de chèo pour les élèves.

Affirmant la valeur de l’art du chèo dans la vie du peuple vietnamien au cours de milliers d’années d’histoire, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thai Binh, ainsi que 13 autres villes et provinces du Nord, se sont efforcés de finaliser le dossier soumis à l’UNESCO pour l’inscription du chèo dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Grâce aux efforts de la communauté et des autorités, le chèo à Thai Binh est aujourd’hui préservé et toujours transmis de génération en génération.

Cet art traditionnel renouvelé est en passe de devenir un élément culturel caractéristique et distinctif de Thai Binh, avec l’objectif d’en faire un produit culturel et touristique à part entière.

VNA/CVN