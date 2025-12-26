L'industrie du textile consolide sa place dans la chaîne d'approvisionnement mondiale

La flexibilité du monde des affaires a permis au secteur du textile-habillement d'atteindre ses objectifs et de renforcer sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec des produits exportés vers 138 pays et territoires à travers le monde.

>> Le textile-habillement accélère et conquiert de nouveaux marchés pour 2026

>> Textile-habillement : une croissance résiliente malgré la pression d’une profonde restructuration

>> Textile-habillement : entre résilience en 2025 et défis en 2026

Photo : VNA/CVN

En diversifiant ses marchés, ses produits et sa clientèle, le secteur a atténué les risques et a su réagir de manière proactive aux fluctuations du marché, malgré de nombreux défis tels que les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la hausse des coûts de transport et l'évolution rapide des politiques d'achat sur de nombreux marchés.

Face à une pression croissante

Nguyên Ngoc Binh, directeur général de la Compagnie par actions du textile Hoa Tho, a indiqué que malgré un contexte marqué par une demande encore hésitante et des marchés volatils influencés par les politiques commerciales et les mesures de défense commerciale américaines, l’entreprise a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 5.530 milliards de dôngs (plus de 210,3 millions de dollars), soit 110% de son objectif annuel. Les exportations ont atteint 268 millions de dollars et les bénéfices consolidés ont dépassé 400 milliards de dôngs, grâce à la mobilisation et à la flexibilité de ses employés.

Dans les prochains mois, l'entreprise prévoit de mettre en œuvre des mesures clés, notamment la restructuration de sa clientèle et de ses gammes de produits phares pour chaque usine de confection ; le développement de produits en fil à haute valeur ajoutée ; l'optimisation du retour sur investissement des projets de modernisation des usines ; le développement des compétences des employés par l'augmentation de leurs revenus ; et le renforcement de la gestion financière, du contrôle des risques et de l'efficacité du fonds de roulement, a-t-il précisé.

De son côté, Vu Ngoc Tuân, directeur général de la société par actions Nam Dinh Textile, a indiqué que, malgré un environnement mêlant opportunités et défis, l’entreprise a atteint ses objectifs en 2025 avec un chiffre d’affaires de 1 230 milliards de dôngs, soit 112% du plan annuel, et un bénéfice avant impôt de près de 2,6 milliards de dôngs.

Pour 2026, Nam Dinh Textile vise un chiffre d’affaires de 1.200 milliards de dôngs et un bénéfice de 12,2 milliards de dôngs. L’entreprise entend renforcer sa gestion interne, améliorer ses mécanismes de rémunération et d’incitation liés à la productivité et à la qualité du travail, afin de fidéliser la main-d’œuvre qualifiée et d’attirer de nouveaux talents.

Développement de l’offre

Photo : VNA/CVN

Le Groupe national du textile et de l’habillement du Vietnam (Vinatex) a également enregistré une année remarquable, avec un chiffre d’affaires total de 18.890 milliards de dôngs et un bénéfice de 1.350 milliards de dôngs, soit son deuxième meilleur résultat en 30 ans, après 2021, selon son directeur général Cao Huu Hiêu.

Pour 2026, Vinatex vise un chiffre d’affaires de 20.000 milliards de dôngs et un bénéfice compris entre 1.200 et 1.500 milliards de dôngs.

Selon Vu Duc Giang, président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas), l’année 2025 marque une reprise solide du secteur, avec des exportations atteignant 46 milliards de dollars, en hausse de 5,6% par rapport à 2024, et un excédent commercial de 21 milliards de dollars. Ces résultats confirment le rôle stratégique du secteur dans la balance commerciale nationale.

Le taux de valeur ajoutée nationale, d'environ 52%, témoigne des progrès significatifs réalisés en matière d'approvisionnement local en matières premières. Malgré ces réussites, le secteur est confronté à des défis tels que la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, la hausse des coûts de transport, des exigences de plus en plus strictes de la part des partenaires et des clients, et l'évolution rapide des politiques d'achat sur les principaux marchés.

Pour atteindre l’objectif d’exportations de 48 à 49 milliards de dollars en 2026, puis 64,5 milliards de dollars à l’horizon 2030, le secteur mise sur trois axes stratégiques : la diversification des marchés, des produits et des clients ; le renforcement des investissements ; et l’amélioration des liens au sein des chaînes d’approvisionnement afin de réduire les risques de pénurie.

Une attention particulière sera également portée au développement des ressources humaines, à l’application des sciences et des technologies, ainsi qu’au renforcement des marques vietnamiennes sur les marchés internationaux.

Le Vietnam a déjà commencé à produire plusieurs produits différenciés et finalise actuellement les dernières étapes de leur commercialisation. Cette nouvelle orientation devrait permettre des avancées majeures et générer une forte valeur ajoutée dans un avenir proche, a-t-il déclaré.

Selon le directeur général de Vinatex, Cao Huu Hiêu, les entreprises membres de Vinatex disposent déjà de carnets de commandes remplis jusqu’en février 2026, certaines même jusqu’à la fin du premier trimestre. Toutefois, il souligne que les entreprises doivent continuer à s’adapter de manière proactive aux fluctuations du marché, renforcer leur gouvernance et élargir leurs marchés afin de garantir l’emploi et d’améliorer durablement leur performance.

VNA/CVN