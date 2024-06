Le son de l'été pour les enfants sourds

>> Pour mieux être à l’écoute des enfants

>> "Bonjour l'été 2024" avec le club "Doc sach cùng con"

Le son de l'été pour vous, c'est quoi ? Cela peut être le murmure des vagues, le bruit d’une averse torrentielle. Le son d’une chanson, une mélodie joyeuse, les rires et les cris de vos amis. Cela peut être une multitude de sons de la vie. Mais cela peut aussi être le silence.

Pour Dô Ngoc Khanh, une jeunne fille sourde-muette congénitale, il s'agit de la première vacance au cours desquelles elle et leurs amis participent à un camp d'été. Son monde silencieux semble s'éveiller à de nombreuses émotions.

"Je suis très heureuse d'avoir pu aller au camp d'été cette année. Tout le monde m'a aidé à lire pour élargir mes connaissances. Nous avons ramassé des déchets sur la plage pour la rendre plus propre. Nous avons aussi préparé des plats. J’ai trouvé cela très intéressant", confie Dô Ngoc Khánh.

Quand il est impossible de communiquer par la parole, les enfants trouvent de nombreuses solutions alternatives : cela peut être des sourires, des regards pétillants. Ils se sont aussi appris la langue des signes et ont échangé des expressions pour mieux se comprendre ! Et lorsque la chanson "Sải bước cùng mặt trời" (Marcher avec le soleil) a été chantée avec paroles, musique et langue des signes, les enfants se sont sans équivoque senti connectés du fond de leur cœur.

"Quand je communique avec mes amis sourds, j'ouvre une application, puis j'écris des signes et je les montre aux enfants sourds. En allant au camp d'été, j'ai appris la langue des signes et je trouve cela très intéressant", confie Dông Quang Minh, un enfant participant à l'Ecocamp.

"Nous avons participé à beaucoup d'activités amusantes tous ensemble. Les enfants sourds m'ont appris beaucoup de signes intéressants", a révélé Môc Lan, une membre du camp d'été Ecocamp.

Ce n'est pas la première fois que la langue des signes est intégrée aux activités du camp d'été Ecocamp. Lors de nombreux camps d'été précédents, la Docteure Thuỵ Anh, présidente du club "Doc sach cùng con" (Lisez des livres avec votre enfant), unité qui organise l'Ecocamp, a invité des experts en langue des signes à son camp d'été pour enseigner cette langue spéciale aux enseignants et aux campeurs… ouvrant ainsi une porte magique de communication avec les enfants sourds. Pour les membres du camp d'été Ecocamp, enfants entendants et parlants, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle façon de communiquer, a été une expérience très émouvante.

"Au début, les membres du club se sont réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire pour soutenir les enfants sourds. Mais dès le début du camp d'été, tout s'est très bien passé. Les enfants sourds étaient très confiants et à l'aise avec leur propre langue. Ce sont finalement eux qui nous ont soutenus et aidés", a dit Docteure Thuỵ Anh.

Pour chacun, le son mémorable de l'été peut être différent. Mais parmi cette multitude de sons, s’offrir des moments de silence est aussi une façon pour chacun de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres et, ainsi, de grandir avec avec empathie et en toute harmonie.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN