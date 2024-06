L’énergie solaire change la vie sur Truong Sa

Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a insufflé une nouvelle vie à Truong Sa (Spratly) en y déployant un système d’énergie solaire moderne en 2017, remplaçant ainsi les installations obsolètes sur les plateformes DK1 et les îles environnantes.

Parcours ardu

Hô Thai Yên Kha, directeur adjoint de la Compagnie d’électricité de Ninh Thuân sous l’égide d’EVN, se souvient des défis lors de son arrivée sur place en tant que membre de l’équipe d’exploitation : “À l’époque, les équipements photovoltaïques étaient en grande partie dégradés, entraînant une alimentation électrique faible et un accès très limité à l’énergie pour les habitants des îles”.

“De nombreux sites de la région devaient utiliser des sources d’énergie de secours ou prendre des mesures d’économie, et donner la priorité à l’électricité pour les activités clés à la tombée de la nuit. Pendant les jours d’été, les soldats de l’île devaient dormir dans une chaleur étouffante, car il n’y avait pas d’électricité pour faire fonctionner les ventilateurs”, se rappelle M. Kha.

“Nous, les électriciens, ne pouvions pas nous empêcher de sympathiser avec eux et de penser que nous leur devions une bonne nuit de sommeil. Une telle commodité était normale sur le continent, mais c’était un luxe sur les îles et les plateformes au milieu de la mer”, partage-t-il.

Le colonel Cao Van Son, chef adjoint de la logistique de la Marine vietnamienne, n’a jamais oublié son séjour sur les îles de Truong Sa en 1997-1998. De retour sur place récemment avec la Marine, il s’est dit particulièrement impressionné par les avancées significatives, notamment en matière d’accès à l’électricité.

“À cette époque, les conditions de vie étaient rudes, se souvient-il. L’approvisionnement en électricité était erratique, ce qui affectait considérablement le quotidien des soldats et des habitants. Les nuits chaudes étaient particulièrement difficiles à supporter sans climatisation”.

Aujourd’hui, la situation est bien différente. “Le système électrique a été entièrement modernisé”, se réjouit M. Son. Désormais, les insulaires peuvent profiter d’un approvisionnement en électricité stable et suffisant. Cela a changé leur vie quotidienne, leur permettant de mieux dormir par temps chaud, d’accéder à des soins de santé de qualité et de bénéficier généralement d’un meilleur confort de vie”.

Travaillant depuis près d’un an sur l’île de Song Tu Tây, le médecin militaire Nguyên Xuân Hai ajoute que l’équipement et les installations médicales se sont également améliorés, l’électricité et l’eau étant assurées. “Cela signifie de meilleurs traitements et examens pour les patients”, informe-t-il.

Héros silencieux

Assurer l’approvisionnement en électricité de ces îles aux confins du pays relève d’un véritable défi. Loin du confort des villes, les électriciens doivent non seulement composer avec des conditions de travail extrêmes, marquées par des vents violents et une chaleur torride, mais aussi optimiser leur temps d’intervention sur chaque site pour garantir le fonctionnement optimal du système électrique dans son ensemble.

“Le soleil et les embruns oxydent souvent rapidement les points de connexion des machines”, explique Vo Hoàng Tuân, chef-adjoint du Bureau technique de la Compagnie d’électricité de Ninh Thuân, alors qu’il effectue un contrôle régulier des batteries de la centrale électrique de Song Tu Tây. Selon lui, cela peut entraîner un mauvais contact électrique, réduisant l’efficacité du système et affectant la continuité de l’approvisionnement en électricité.

Les impacts environnementaux fréquents sur une longue période peuvent endommager des dispositifs telles que les batteries et les panneaux solaires.

“Un bon entretien des appareils garantit un fonctionnement stable, mais pas forcément pérenne, car les conditions météorologiques difficiles les usent très rapidement”, déclare M. Tuân.

D’après les électriciens, chaque mission de maintenance nécessite une main-d’œuvre considérable, car ils doivent charger et décharger tout leur matériel et leurs outils sur un bateau pour se déplacer entre les différentes îles.

Malgré ces difficultés, M. Kha souligne que l’objectif de son secteur est d’obtenir la meilleure efficacité énergétique possible pour les personnes et les troupes stationnées sur les îles et les plateformes DK1.

Avec une grande proportion de jours ensoleillés tout au long de l’année, les îles de Truong Sa et les plateformes DK1 sont considérées comme bien adaptées au développement de l’énergie solaire, qui non seulement répond à la demande d’électricité, mais participe également à la protection de l’environnement et au développement durable.

Dinh Thê Phuc, membre du conseil d’administration d’EVN, fait savoir que l’objectif d’ici 2025 est d’équiper les plateformes DK1 et les îles environnantes d’un système d’énergie propre fonctionnant 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. EVN vise à ce que d’ici 2026, l’ensemble du système d’énergie propre sur les îles de Truong Sa dispose d’une autonomie de 36 heures.

Nguyên Ngoc Ngân, qui travaille depuis des années comme opérateur électrique sur l’îlot de Da Dông A à Truong Sa, reconnaît que le nouveau système d’énergie solaire a considérablement amélioré la qualité de vie, par rapport aux générateurs alimentés au pétrole et au diesel utilisés dans le passé.

“Ce que j’espère le plus maintenant, c’est que les autorités continuent à se coordonner et à investir dans les meilleurs équipements, et à augmenter le nombre de systèmes électriques compatibles avec l’infrastructure actuelle des îles, souhaite-t-il. Garantir une alimentation électrique stable n’est pas seulement un encouragement pour les soldats qui gardent le ciel, les mers, et les îles de notre Patrie, c’est aussi une façon de les porter spirituellement dans leur noble mission”.

Cette année, la Compagnie d’électricité de Ninh Thuân poursuivra la maintenance et la modernisation de six centrales électriques propres dans les îles de Truong Sa et les plateformes DK1, avec un financement total de 88,7 milliards de dôngs (3,5 millions d’USD).

“Nous accélérons et sommes déterminés à achever ce projet au cours du quatrième trimestre de cette année. Une fois le projet achevé, l’alimentation électrique sur les plateformes et les îles se poursuivra pendant au moins 24 heures, en absence de soleil et de vent”, s’engage M. Kha.

Les résidents locaux, qui bénéficient directement de ces systèmes d’énergie propre, ont déclaré que les changements dans leur qualité de vie étaient évidents.

Améliorations visibles

La famille de Nguyên Ngoc Thuong vit à Truong Sa depuis plus de trois ans et voit de plus en plus de gens décider de s’installer sur l’une de ces îles.

“Si possible, mes enfants poursuivront leurs études supérieures sur le continent, tandis que ma femme et moi resterons ici pour travailler et apporter notre contribution au développement des îles et à la protection de notre patrie”, exprime M. Thuong.

Nguyên Tân Luân et Trân Thi Châu Uc, un autre couple vivant sur l’île de Song Tu Tây, partagent : “Les soldats soutiennent toujours les habitants dans tous les domaines et sont prêts à leur donner un coup de main à tout moment. Les nécessités quotidiennes telles que l’électricité, l’eau et les services de communication sont toujours disponibles et l’éducation de nos enfants n’est pas différente de celle du continent”.

En voyant la transformation qui s’opère sur les îles, le colonel Cao Van Son met l’accent sur l’importance de l’énergie solaire en tant que solution radicale et durable pour le développement des îles de Truong Sa.

“Cette +écologisation+ de Truong Sa revêt également une grande importance pour la défense et la sécurité nationales dans des conditions climatiques difficiles”, affirme-t-il. Avant d’ajouter : “L’expansion et l’entretien des systèmes d’énergie propre est une tâche difficile qui exige une énorme détermination de la part d’EVN”.

“Je pense que le fournisseur d’électricité de l’État atteindra cet objectif pour assurer une alimentation électrique 24/7 pour ces sites d’ici 2025”, souligne-t-il.

